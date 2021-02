Auto usate, Ipo record a Francoforte per la piattaforma Ue

Auto1, piattaforma web per vendere e comprare veicoli usati, ha esordito in Borsa con un rialzo spettacolare: +45% in apertura dopo aver raccolto 1,8 miliardi

Esordio con il botto alla Borsa di Francoforte per Auto1, la prima piattaforma europea online per la compravendita di auto usate (aperta a concessionari e privati). I titoli hanno aperto la seduta a 55 euro per azione: un valore più alto del 45% rispetto al prezzo dell’Ipo, che si fermava a 38 dollari. Il guadagno è poi arrivato a toccare il 49%. Quella di Auto1 è la prima Ipo tedesca dell’anno e ha raccolto 1,8 miliardi di euro, registrando una forte domanda da parte degli investitori, con il prezzo di collocamento al top della forchetta iniziale.

Il gruppo, nato come startup nove anni fa, è stato valutato dagli investitori 7,9 miliardi di euro e ha come azionista dal 2018 Softbank, con una quota del 20%. Nel 2019 su Auto1 sono stati venduti più di 615mila veicoli attraverso i siti web e le app. La società ha realizzato ricavi per 3,5 miliardi di euro nei 30 mercati in cui è presente.

Nel 2017 ha debuttato anche Autohero, il marchio del gruppo dedicato alla vendita retail, che si aggiunge alla rete noicompriamoauto.it e alla rete di brand gemelli.

In fase di offerta, Auto1 ha assicurato che il 75% dei proventi dell’Ipo sarà destinato a investimenti per il ramo retail, mentre il resto andrà a rifinanziare il debito.

Nell’operazione, Citigroup, Bnp Paribas, Goldman Sachs e Deutsche Bank hanno agito come joint global coordinators; Barclays, Hsbc Holdings, Numis Corp e Royal Bank of Canada come bookrunners; Commerzbank, Credit Agricole, Mizuho Financial Group e Wells Fargo & Co. come co-lead managers.