Austria: Brigitte Bierlein prima donna cancelliere al posto di Kurz

Dopo lo scandalo che ha travolto il vice cancelliere Strache e la sfiducia a sorpresa a Kurz, il presidente della Repubblica ha nominato premier la presidente della Corte Costituzionale. Traghetterà il Pese verso le nuove elezioni di settembre

Nonostante il trionfo alle Europee del cancelliere austriaco Kurz (34,9%), l’estrema destra del Partito della Libertà (Fpoe: Freiheitliche Partei Österreichs), che fino a due settimane prima lo sosteneva, ha presentato insieme ai Socialdemocratici la mozione di sfiducia che è stata approvata dal Parlamento austriaco.

Dopo 10 giorni dallo scandalo ‘Ibizagate’: il video compromettente girato nell’isola spagnola che ha portato alle dimissioni di Heinz-Christian Strache, vice-cancelliere e numero uno del partito di estrema destra Fpo. Kurz ha approfittato per sfruttare le accuse di corruzione dell’ex vice cancelliere per indire elezioni anticipate ed escludere dal governo i ministri del Fpoe, per prendere il controllo assoluto dell’esecutivo.

Kurz, in carica dalla fine del 2017, è stato però sfiduciato a sorpresa con 103 voti a favore sui 183 seggi del parlamento. La sfiducia è arrivata dopo che il Partito Popolare (Ovp: Österreichische Volkspartei), il partito di Kurz, ha ottenuto il miglior risultato di sempre.

Dopo tutti questi colpi di scena l’altro ieri, venerdì 29 maggio, è stato nominato il nuovo cancelliere austriaco, ma stavolta è una donna. Brigitte Bierlein (presidente della Corte costituzionale dal 2017) ha ricevuto l’incarico dal Presidente della Repubblica Alexander van der Bellen di formare il governo di transizione che rimarrà in carica fino alle elezioni anticipate previste per settembre.

Bierlein, compiendo i 70 anni il prossimo 25 giugno, non potrà più ricoprire l’incarico di presidente della Corte costituzionale per raggiunti limiti di età.

«Abbiamo cercato una persona di ampie conoscenze dalla quale potersi aspettare un rapporto corretto con la costituzione» ha detto Alexander van der Bellen della neocancelliera