AT&T: accordo con Ericsson da 14 miliardi di dollari per modernizzare la rete wireless negli Stati Uniti

La partnership di cinque anni servirà a potenziare la rete wireless in Nord America ed espandere la rete 5G. At&T punta ad essere leader nella trasformazione digitale negli Stati Uniti. Per Ericsson è invece l’accordo più grande mai realizzato

Accordo strategico tra AT&T e il gruppo svedese delle telecomunicazioni, Ericsson. Le due società collaboreranno per modernizzare la rete wireless negli Stati Uniti, implementando reti di accesso radio aperto su larga scala a fini commerciali. Principalmente l’obiettivo è potenziare la rete wireless in Nord America ed espandere la più affidabile rete 5G.

AT&T ha indicato che la spesa per il progetto, della durata di cinque anni, potrebbe raggiungere circa 14 miliardi di dollari.

La partnership rappresenta l’accordo più grande mai realizzato nella storia di Ericsson.

Il piano Open Ran di AT&T

AT&T è impegnata con il piano Open RAN che, entro la fine del 2026, il 70% del traffico della rete wireless fluisca su piattaforme con architettura aperta.

AT&T, uno dei principali investitori infrastrutturali negli Stati Uniti, focalizza la sua strategia su Open RAN come parte essenziale per fornire connettività continua nel paese. Con significativi investimenti sia nel wireless che nella fibra per la banda larga, AT&T aspira a diventare il principale fornitore convergente di servizi in fibra, promuovendo una crescita rapida con una rete wireless moderna e competitiva.

A partire dal 2024, l’azienda prevede di implementare siti RAN aperti completamente integrati in collaborazione con Corning Incorporated, Dell Technologies, Ericsson, Fujitsu e Intel.

L’accordo tra AT&T e Ericsson servirà ad implementare l’Open RAN nel contesto dell’innovazione del 5G. Il passaggio a una rete wireless aperta, agile e programmabile permetterà ad AT&T di adottare velocemente la prossima generazione di tecnologia wireless e sfruttare lo spettro radio disponibile. Le tecnologie innovative favoriranno la creazione di reti sostenibili e a basso consumo, offrendo prestazioni superiori per migliorare l’esperienza degli utenti.

Ericsson fornirà soluzioni e prodotti per il 5G

Ericsson fornirà una vasta gamma di prodotti e soluzioni, denominati Ericsson 5G Open Radio Access Networks, per sostenere lo sviluppo delle reti Open RAN di AT&T negli Stati Uniti. La produzione delle apparecchiature 5G per questo contratto avverrà presso la 5G Smart Factory di Ericsson a Lewisville, in Texas.

La Smart Factory, inaugurata nel 2020, è altamente automatizzata, efficiente e alimentata completamente da energia elettrica rinnovabile. Di recente, è stata ampliata e attualmente copre oltre 9.900 m² di area di produzione.

L’impianto avanzato si dedica alla produzione di tecnologia Radio di nuova generazione 5G e Advanced Antenna System per i clienti statunitensi di Ericsson.

Ericsson è anche diventato il primo fornitore di infrastrutture mobili a conformarsi alla legge Build America, Buy America. I prodotti della fabbrica di Ericsson sono etichettati come “Made in America” poiché la struttura dell’azienda è conforme a questa legge sulle infrastrutture.

Attualmente, Ericsson gestisce circa due terzi della rete di AT&T negli Stati Uniti, mentre la rimanente parte è gestita dalla rivale Nokia.

Sambar, AT&T: “azienda guida nell’open platform sourcing”

“AT&T sta assumendo un ruolo guida nell’open platform sourcing della nostra rete wireless. Con questa collaborazione, apriremo le reti di accesso radio, stimoleremo l’innovazione, la concorrenza e connetteremo più americani con il 5G e la fibra. Siamo lieti che Ericsson condivida il nostro sostegno a Open RAN e alle possibilità che questo crea per l’infrastruttura digitale americana“ ha commentato Chris Sambar, Executive Vice President di AT&T Network.

“Le reti ad alte prestazioni e differenziate saranno la base per il prossimo passo della digitalizzazione. Sono entusiasta di questo futuro e sono felice che il nostro partner di lunga data, AT&T, abbia scelto Ericsson per questo cambiamento strategico per il settore: passare a reti aperte, basate sul cloud e programmabili. Grazie a questo passaggio, alle interfacce aperte e alle API aperte vedremo nuovi modelli di business basati sulle prestazioni, che creano nuovi modi per gli operatori di monetizzare la rete. Siamo davvero orgogliosi di collaborare con AT&T nell’industrializzazione della Open RAN e di contribuire ad accelerare la trasformazione digitale negli Stati Uniti“ ha dichiarato Börje Ekholm, Presidente e CEO di Ericsson.