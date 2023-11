Assolombarda avvicina gli studenti alle PMI: oltre 1.300 in visita alle imprese del territorio

Il PMI Day offre agli studenti l’opportunità di incontrare l’impresa e i suoi protagonisti attraverso una serie di appuntamenti.

Gerardini, Piccola Industria di Assolombarda: “All’interno delle aule scolastiche si trovano, oggi, gli imprenditori e i talenti che, domani, continueranno a rendere il nostro territorio il traino dell’economia italiana”

Assolombarda, l’associazione delle imprese che operano nelle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, Pavia avvicina i giovani studenti al mondo del lavoro. Sono più di 1.300 studenti che da venerdì 17 novembre parteciperanno alle iniziative promosse sul territorio dall’Associazione nell’ambito di “PMI Day”, la “Giornata Nazionale delle Piccole e Medie Imprese”.

L’evento, organizzato da Confindustria e giunto alla sua quattordicesima edizione, mira a far conoscere il mondo delle Piccole e Medie Imprese (PMI) ai giovani attraverso visite guidate e incontri con imprenditori nelle aule scolastiche.

Nell’edizione attuale, 25 aziende del territorio hanno partecipato coinvolgendo complessivamente 21 scuole secondarie di primo grado con un totale di 58 classi.

Avvicinare le imprese agli studenti

Il PMI Day offre agli studenti l’opportunità di incontrare l’impresa e i suoi protagonisti attraverso una serie di appuntamenti. Gli imprenditori illustrano l’impegno quotidiano volto a promuovere la diffusione della cultura d’impresa. L’iniziativa è parte integrante delle attività legate alla “Settimana della Cultura d’Impresa” di Confindustria e contribuisce anche alla “Settimana europea delle PMI” organizzata dalla Commissione Europea.

“Assolombarda ha a cuore la diffusione della cultura d’impresa all’interno delle scuole: l’Associazione è consapevole che all’interno delle aule scolastiche si trovino, oggi, gli imprenditori e i talenti che, domani, continueranno a rendere il nostro territorio il traino dell’economia italiana – ha dichiarato Paolo Gerardini, presidente Piccola Industria di Assolombarda -. In tal senso, abbiamo aperto agli studenti le nostre aziende o creato l’occasione di intervistare gli imprenditori in classe: l’obiettivo è di far conoscere ai ragazzi realtà all’avanguardia, attrattive e competitive, punti saldi della nostra tenuta sociale. L’ iniziativa, come anche di altri appuntamenti promossi da Assolombarda che coinvolgono gli studenti, è volta a suscitare nei più giovani interessi e passioni, dimostrando che l’impresa tiene al loro futuro”.