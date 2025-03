Assogestioni, pronta la lista per l’assemblea Generali: quanti fondi calamiterà e che farà Unicredit?

Assogestioni, la Confindustria dei fondi di investimento, ha pronta la sua lista per il rinnovo del cda di Generali nell’assemblea del 24 aprile. La sostengono Fideuram, Eurizon, BancoPosta, Fineco e Banca Mediolanum

Dopo furiose polemiche a colpi di contrapposti pareri legali, l’Assogestioni (la Confindustria dei fondi comuni) ha rotto gli indugi e ha preparato la lista da presentare all’assemblea delle Generali del 24 aprile per il rinnovo dei vertici della prima compagnia assicurativa italiana. La lista di Assogestioni si affianca a quella di Mediobanca che sostiene la linea di continuità e appoggia il Ceo Philippe Donnet e a quella di Caltagirone e Delfin che propugna invece un radicale cambiamento delle cariche di vertice.

Quattro i candidati della lista Assogestioni: l’economista Roberto Perotti, già consigliere di Generali del periodo 2029-2022, Francesca Dominici, esperta di statistica medica, l’ingegner Anelis Sacks, ex Analog Devices e il banchiere Leopoldo Attolico, già Citi Bank e ora nel cda di Mfe. La lista, che sarà depositata il 29 marzo, è stata sostenuta soprattutto da Fideuram ed Eurizon del gruppo Intesa Sanpaolo, e dalle sgr di BancoPosta, Fineco e Banca Mediolanum.

Si tratta ora di capire quanti fondi la lista di Assogestioni sarà realmente in grado di calamitare e soprattutto se saprà o no convincere ad aderire anche Unicredit che con il 5% e forse più di Generali può essere il vero ago della bilancia per il futuro del Leone di Trieste.