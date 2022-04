Assemblee: Snam approva bilancio e l’arrivo di Venier come Ad. Acea dividendo a 0,85 euro per azione

Snam parte con il board rinnovato: Venier Ad e de Virgiliis presidente. Acea conferma forniture per l’Italia dopo che Gazprom ha bloccato gas a Polonia e Bulgaria

Doppia assemblea stamane in ambito energetico, con gli azionisti di Snam Rete Gas e Acea chiamati ad approvare bilancio e dividendo. Inoltre per la società di rete gas milanese, si è trattato anche di dare l’ok al nuovo board indicato da Cdp reti.

Snam: utile a 957 mln, dividendo 0,1572 euro ad azione

L’assemblea ordinaria degli azionisti di Snam, a cui ha partecipato il 74,54% del capitale sociale, ha approvato il bilancio 2021, chiuso con un utile di 957 milioni di euro. Agli azionisti è stato deliberato di distribuire un dividendo di 0,1572 euro per azione a saldo dell’acconto sul dividendo deliberato dal CdA del 3 novembre 2021. Il dividendo, messo in pagamento a partire dal prossimo 22 giugno, se riferito all’intero anno risulta pari a 0,2620 euro per azione.

Nel corso dell’assemblea è stato anche rinnovato il CdA che rimarrà in carica fino alla fine del 2024, confermando la lista proposta da Cdp Reti, azionista di riferimento con il 31,4% del capitale.

De Virgiliis nuova presidente al posto di Bedin

Presidente eletta è Monica de Virgiliis, che era stata consigliere di amministrazione Snam tra il 2016 e il 2019. De Virgiliis prende il posto di Nicola Bedin.

Gli altri membri del cda sono Massimo Bergami, Laura Cavatorta, Augusta Iannini, Piero Manzoni, Rita Rolli, Qinjing Shen, Alessandro Tonetti e Stefano Venier. Quest’ultimo, che succede a Marco Alverà , era amministratore delegato del gruppo Hera, la multiutility bolognese, ed è stato indicato da Cdp Reti come amministratore delegato. La nomina sarà ratificata nella prima riunione del board oggi.

Qinjing Shen, entrato nel cda di Snam lo scorso febbraio, in seguito alle dimissioni di Yunpeng He, è rappresentanza di State Grid of China (che ha in mano il 35% di Cdp Reti) e che già siede nel board di Terna, altra azienda controllata da Cdp Reti;

L’assemblea ha anche approvato un nuovo piano di acquisto e disposizione di azioni proprie fino al limite del 6,5% del capitale sottoscritto e liberato e la politica in materia di remunerazione.

Snam conferma forniture per Italia dopo che Gazprom ha bloccato gas a Polonia e Bulgaria

L’assemblea cade nel giorno in cui è iniziata di fatto la guerra del gas. Gazprom, leader nell’estrazione e vendita di gas naturale, controllato dal governo russo, ha annunciato di aver completamente bloccato le forniture di gas a Polonia e Bulgaria, accusate di non aver effettuato il pagamento in rubli. Polonia e Bulgaria sono i primi paesi vedersi tagliato il rifornimento dall’inizio del conflitto in Ucraina dopo l’aut aut lanciato a marzo da Putin.

Il presidente russo aveva minacciato i Paesi da lui definiti “ostili”, schierati cioè contro l’attacco a Kiev: avrebbero dovuto saldare la bolletta energetica aprendo un conto presso Gazprombank, dove euro e dollari sarebbero convertiti in rubli. Pena lo stop dei flussi. Uno schema che nessuno Stato ha accettato. L’ultimatum russo è scaduto venerdì scorso. Negli ultimi giorni il flusso nel gasdotto Yamal – che rifornisce la Polonia – si era già ridotto, secondo la nota ufficiale dell’operatore polacco PGNiG.

Gazprom ha anche avvertito Bulgaria e Polonia che in caso di prelievo non autorizzato di gas russo destinato a Paesi terzi, le forniture di transito verrebbero ridotte di un ammontare analogo.

Il portavoce di Snam ha detto oggi all’agenzia Reuters che al momento non ci sono segnali di interruzione verso l’Italia.

Acea: per gli azionisti dividendo a 0,85 euro

Via libera dell’Assemblea degli azionisti di Acea, al bilancio al 31 dicembre 2021 che evidenzia un utile netto di 313,3 milioni di euro e al dividendo di 0,85 euro per azione.

Lo rende noto l’Acea in un comunicato al termine dell’Assemblea che si è riunita oggi in prima convocazione. L’Assemblea ha inoltre nominato il nuovo Collegio Sindacale e il Consigliere di Amministrazione Francesca Menabuoni.

L’Assemblea ha deliberato di destinare 8,8 milioni, pari al 5% dell’utile, a riserva legale, 168 milioni, unitamente agli utili portati a nuovo per 12,5 milioni, ai soci per un ammontare totale pari a 180 milioni Il dividendo complessivo sarà messo in pagamento a partire dal 22 giugno 2022.