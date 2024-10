Arte moderna e contemporanea a Londra da Christie’s: torna a piacere agli acquirenti Ue ma conquista anche Medio Oriente e Africa

L’asta “Christie’s 20°/21° secolo: London Evening” si è chiusa realizzando €97.556.260 / $107.147.925, vendendo l’89% dei lotti e il 96% per valore, con un aumento dell’83% su base annua

L’ asta appena conclusa a Londra da Christie’s, in concomitanza della Frieze Week, hanno raggiunto un tasso di vendita del 91,2% per lotto e oltre il 60% dei lotti superandone le stime. Un segnale di ripresa che si attendeva anche in coincidenza del centenario del Manifesto surrealista.

Gli acquirenti provenivano per il 50% dall’area Emea, per il 28% dagli Stati Uniti e per il 22% dall’Asia e da 23 paesi. Delle 52 opere in vendita, 33 erano fresche sul mercato e 24 lotti hanno superato il milione di sterline. L’ esclusiva piattaforma 20/21 continua ad attrarre una fascia demografica più giovane, con il 23% di tutti gli acquirenti millennial o più giovani.



Ria, Naked Portrait di Lucian Freud ha guidato la vendita (prezzo realizzato: £ 11.810.000), seguito da Balloon Monkey (Blue) di Jeff Koons (prezzo realizzato: £ 7.555.000) e More Woldgate Timber di David Hockney, 13 ottobre 2009 (prezzo realizzato: £ 4.638.000).



Buoni risultati per le opere surrealiste

Tre opere di René Magritte hanno visto offerte competitive, guidate da Le grand style che è stato venduto per £ 2.581.000 (stima: £ 1.000.000-1.500.000); Rogomelec di Leonor Fini ha ottenuto £907.200 (stima: £450.000-650.000); e un nuovo record d’asta è stato stabilito per Léon Spilliaert il cui Phare sur la digue è stato venduto per £ 982.800.

Record d’asta anche per Spell di Sarah Sze

Altri risultati degni di nota includono Stack 8 di Annie Morris, Viridian Green (prezzo realizzato: £ 302.400, 68% al di sopra della stima massima) e Landskab di Vilhelm Hammershøi. Sommer, Fra Ryet ved Farmuse (prezzo realizzato: £ 1.250.000, 79% sopra la stima massima).

I dieci top lot: ecco l’elenco