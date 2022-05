Anteprima Trasimeno: a Castiglione del Lago si “rivelano” i vini del territorio

Domenica 29 e lunedì 30 parte la prima manifestazione: Masterclass, degustazione e desk delle cantine in compagnia dei produttori, per conoscere il mondo dei vini rossi, bianchi e rosati

Masterclass guidate, sessioni di degustazione e desk delle cantine in compagnia dei produttori, per conoscere i vini rossi, bianchi e rosati dei colli del Trasimeno: a Castiglione del Lago domenica 29 e lunedì 30 maggio è di scena Anteprima Trasimeno 2022.

L’inaugurazione dell’evento si terrà ai Ruderi della Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo – Rocca del Leone di Castiglione del Lago domenica 29 maggio alle 19.30. Taglio del nastro alla presenza di autorità e istituzioni. Seguirà la presentazione ufficiale dell’Anteprima e delle attività del Consorzio Tutela Vini DOC Colli del Trasimeno.

Lunedì invece andrà in scena la vera e propria Anteprima, dalle 10 alle 18.30 a Palazzo della Corgna. Nella “Sala del Teatro” si terrà la masterclass dal titolo Rosé: dal fermo alle bollicine, guidata da AIS – Associazione Italiana Sommelier, un viaggio per conoscere il territorio attraverso i suoi vini. Si tratta di un percorso che consentirà di esplorare stili, metodi e interpretazioni mettendo a confronto i vini rosa delle cantine Montemelino, Il Poggio, Carini, La Querciolana, Madrevite, Pucciarella e Duca della Corgna.

A seguire Jacopo Cossater, giornalista e comunicatore enologico, condurrà una degustazione alla scoperta del Trasimeno Gamay DOC, ambasciatore del territorio umbro, il vino sapido ed elegante dall’omonimo vitigno che fa parte della famiglia della grenache (o garnacha, in spagnolo): lo stesso conosciuto in Sardegna come cannonau, in Liguria come granaccia e come tai rosso dei Colli Berici in Veneto. In assaggio sette etichette di Trasimeno Gamay delle aziende vinicole Cantina Nofrini, Il Poggio, Coldibetto, La Querciolana, Madrevite, Pucciarella e Duca della Corgna.

Tasting room: degustazione alla cieca per il Trasimeno Gamay Doc

Dalle 13.30 sarà possibile accedere alla tasting room dove, in tre sessioni della durata di un’ora e mezza ciascuna, si potranno degustare alla cieca o a bottiglie scoperte altre referenze di Trasimeno Gamay DOC, Trasimeno Grechetto DOC, Trasimeno Rosato DOC e Umbria Rosato IGP. Dalle 15 alle 18.30 i produttori associati al Consorzio Tutela Vini DOC Colli del Trasimeno presenteranno i loro vini ai desk che saranno allestiti nella “Sala delle Gesta di Ascanio” a Palazzo della Corgna: un’occasione privilegiata di confronto con i produttori per conoscerne le storie, per scoprire la regione Umbria, cuore verde d’Italia, e i vini che vengono prodotti nell’area intorno al lago Trasimeno. Vini da vivere e riscoprire in uno dei luoghi più belli e suggestivi della Penisola, che custodiscono l’essenza del territorio da cui nascono.

Alla manifestazione saranno presenti le aziende vinicole Berioli, Cantina Nofrini, Carini, Coldibetto, Duca Della Corgna, Il Poggio, La Querciolana, Madrevite, Montemelino e Pucciarella, che proporranno complessivamente cinque Trasimeno Grechetto DOC, otto referenze di rosati, tra Umbria Rosato IGT e Trasimeno Spumante Metodo Classico Rosé DOC, otto di Trasimeno Gamay DOC e tre etichette di Trasimeno Gamay Riserva DOC.

Anteprima Trasimeno 2022 è un evento riservato alla stampa specializzata, nazionale e internazionale, e agli operatori del settore, che possono accreditarsi compilando il modulo sul sito del Consorzio: bit.ly/accredito-operatori