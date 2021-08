Anteprima: dieci opere NFT di Misha Kahn in asta da Christie’s

Dal 18 al 24 agosto, Christie’s New York presenta un’asta online con opere digitali basate su NFT

Anche le case d’asta si stanno inpegnando per la qualità e l’autenticità in un mondo sempre più digitale. Con l’avvento dello spazio da collezione digitale e le vendite digitali che stanno diventando sempre più importanti per il pubblico, Christie’s cerca di gestire responsabilmente la comunità artistica in vista dello sviluppo di un ambiente artistico sostenibile basato su NFT.

L’ultimo Art + Tech Summit di Christie dedicato agli NFT è andato esaurito, con oltre 1.000 partecipanti di persona al Rockefeller Center di New York e virtualmente, sintonizzati da tutto il mondo. Gli NFT ci consentono di tracciare la provenienza, la storia della mostra e l’autenticità della proprietà nell’arte digitale e in altri beni in modo sicuro e permanente.

Per questa prossima vendita NFT di design offerta da una grande casa d’aste, Christie’s ha collaborato con l’acclamato anticonformista Misha Kahn (nato nel 1989), un poliedrico materiale il cui approccio irriverente comprende una vasta gamma di tecniche e strumenti, dal collage lo-fi all’improvvisazione si adatta alla realtà virtuale e alla robotica. Furniture Unhinged presenta dieci NFT, ciascuno comprendente un modello 3D unico reso come file FBX insieme a un corrispondente video “trofeo” MP4 a canale singolo dell’oggetto che ruota su un piedistallo.

Ogni lotto rappresenta un singolo fotogramma catturato da un’animazione di tredici secondi di Kahn, il cui protagonista biomorfo si trasforma attraverso vari tipi di mobili e funzioni all’interno di uno spazio architettonico virtuale e fuori dal mondo.

A differenza delle precedenti opere d’arte basate su NFT, il proprietario di ciascuno dei lotti presenti può stampare in 3D tutti gli esempi fisici del proprio FBX che desidera e/o può commissionare un esempio unico e autentico che Kahn renderà in PETG poliestere termoplastico, resina epossidica e vernice. Il nono lotto, It Must Have Been The Clams, è accompagnato nella vendita in corso da un esempio di vita reale.