Ansia da Covid? Le App anti-stress su FIRST Tutorial

Per combattere l’ansia da ritorno delle vacanze, ecco un tutorial di FIRST Tutorial in collaborazione con Selectra che seleziona le App migliori anche per riconquistare il sonno perduto

Tutto più difficile in tempi di coronavirus. E la consueta ansia post-vacanze si fa largo. Per combatterla può aiutarci il nostro inseparabile telefonino, grazie ad una selezione di app che vanno dal monitoraggio intelligente della diffusione e del controllo del Covid 19 (ma anche del sonno) ad una guida alla meditazione, dall’aggregatore dei servizi per la mobilità alle app per organizzare al meglio il lavoro a distanza o il ritorno sui banchi scolastici. Se ne occupa FIRST Tutorial in un tutorial realizzato con la collaborazione di Selectra.

Scopriamo così che per tenerci al riparo dal Covid non c’è solo l’app “istituzionale” Immuni. Coronavirus App, ad esempio, permette di monitorare la situazione in tutto il mondo in tempo reale. E sono numerose le app regionali: Lazio Doctor e SiciliaSiCura permette di ottenere una consulenza medica in via telematica, Sardegna Sicura è ideata per il tracciamento dei contagi, allertaLOM, in Lombardia, aiuta a valutare il rischio del contagio in base alla zona grazie a dei questionari anonimi, #ACASAINSALUTE (Toscana) raccoglie i dati per un’indagine di sieroprevalenza, mentre TreCovid permette di approfondire la situazione Covid nel Trentino in una maniera più dettagliata. In fase di lancio anche Zero Covid in Veneto che avrà il compito di “smistare” i pazienti in base ai sintomi tra le varie strutture mediche.

Per aiutarci a riacquistare l’equilibrio psicologico c’è intanto Sleep Cycle che monitora i cicli del sonno e ti sveglia nel momento giusto, o ad esempio Calm e Headspace per rilassarti grazie alla meditazione ed addormentarti più facilmente.