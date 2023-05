Annamaria Bernardini de Pace, la matrimonialista controcorrente che si fa pagare dagli adulti ma difende i bambini

Prima i bambini, dopo i clienti. La più famosa matrimonialista d’Italia svela il suo lato umano. E merita applausi

Basta vederla o sentirla parlare per capire che Annamaria Bernardini de Pace, la più famosa matrimonialista d’Italia, benché “burbera e arrogante”, è una donna di grande classe. E di spiccato anticonformismo, come la sua stessa vita personale testimonia. Ma anche di forte sensibilità per i più deboli. La sua intervista di oggi al Corriere della Sera lo rivela. “Nei divorzi – spiega l’avvocatessa, perugina di nascita ma milanese d’adozione – mi pagano gli adulti ma difendo i bambini. Ho mandato via dei clienti perché usavano i figli contro il coniuge”.

La Bernardini de Pace ha avuto e ha clienti famosissimi, da Romina e Al Bano, a Rosanna Schiaffino, e, ultimamente, a Francesco Totti nella lacerante causa di divorzio da Ilary Blasi, ma non dimentica le sue origini e non nasconde la fierezza per “essermi fatta da sola e pagare trenta stipendi al mese. E avere due figlie stupende”. Applausi.