Alibaba punta sull’Intelligenza artificiale con un investimento da 53 miliardi di dollari

Il colosso dell’e-commerce cinese annuncia un investimento di 53 miliardi di dollari in intelligenza artificiale e cloud computing per i prossimi tre anni, con l’obiettivo di rafforzare la sua leadership globale nel settore tecnologico e sviluppare sistemi di IA avanzati

Alibaba scommette fortemente sull’Intelligenza artificiale. Il colosso dell’e-commerce, fondato da Jack Ma, ha annunciato una strategia ambiziosa per i prossimi tre anni, con un investimento di oltre 380 miliardi di yuan, circa 53 miliardi di dollari, nei settori del cloud computing e dell’intelligenza artificiale. Un piano di spesa che supera il totale dei fondi stanziati dal gigante dell’e-commerce cinese per questi due settori nell’ultimo decennio, segno di un punto di svolta nel suo impegno per l’innovazione tecnologica.

Secondo l’annuncio ufficiale pubblicato sul blog aziendale, Alibaba si sta preparando a rafforzare le proprie capacità infrastrutturali per sostenere i prossimi progressi tecnologici e per fornire alle aziende e agli sviluppatori gli strumenti necessari per innovare. L’obiettivo di lungo termine è chiaramente delineato: sviluppare sistemi di “intelligenza artificiale generale”. Un passo che ribadisce il ruolo dell’azienda nella guida dell’innovazione globale.

Investimento strategico per la supremazia tecnologica

L’annuncio di Alibaba, che prevede un investimento senza precedenti in infrastrutture cloud e intelligenza artificiale, arriva in un momento cruciale. Con questa mossa, l’azienda punta a consolidare ulteriormente la sua posizione di leadership globale nel cloud computing e nell’intelligenza artificiale. L’annuncio segue a pochi giorni di distanza un altro evento importante per Alibaba: Jack Ma, il co-fondatore dell’azienda, è tornato sotto i riflettori dopo un incontro con il presidente cinese Xi Jinping durante un simposio dedicato alle imprese hi-tech. Un incontro che potrebbe segnare un disgelo nelle sue relazioni con il governo cinese, aprendo la strada a un possibile ritorno nelle grazie del governo cinese.

Il settore tecnologico cinese ha visto un forte incremento degli investimenti quest’anno, e Alibaba ha registrato una notevole crescita delle sue azioni, raggiungendo i massimi da tre anni. Nonostante l’annuncio, però, il titolo della compagnia ha chiuso in perdita dell’1,95% a Hong Kong, in parte a causa delle prese di beneficio dopo un guadagno complessivo superiore al 15% della settimana precedente.

Qwen 2.5: l’IA di Alibaba

Dopo l’uragano DeepSeek, Alibaba ha recentemente annunciato anche l’evoluzione della sua intelligenza artificiale con la nuova versione del modello Qwen 2.5, destinata a rafforzare ulteriormente la posizione del colosso cinese nell’arena globale dell’IA. Questo aggiornamento si propone di superare il rivale, DeepSeek-V3, consolidando la leadership di Alibaba in un settore altamente competitivo.

Il lancio del modello Qwen 2.5 è stato programmato strategicamente durante il primo giorno delle festività per il Capodanno Lunare. Nel suo annuncio su WeChat, Alibaba ha dichiarato che la versione Qwen 2.5-Max ha superato in prestazioni modelli come GPT-4, DeepSeek-V3 e Llama-3.1-405B. A differenza di DeepSeek, Alibaba non ha però ancora rivelato i dettagli sui benchmark specifici del suo modello, fatto che ha suscitato qualche incertezza tra gli esperti del settore.

Intelligenza artificiale: “Occasione Unica” per l’innovazione

Eddie Wu, ceo di Alibaba, ha definito l’intelligenza artificiale un’opportunità “una volta nella generazione”, sottolineando come l’evoluzione dei modelli di IA stia creando un flusso crescente di dati che saranno elaborati e distribuiti tramite reti cloud. Questo trend pone Alibaba Cloud come fornitore fondamentale di infrastrutture.

Nel recente trimestre, i ricavi del Cloud Intelligence Group di Alibaba sono aumentati dell’11%, mentre i ricavi derivanti dall’intelligenza artificiale hanno visto una crescita a tre cifre per il sesto trimestre consecutivo. Numeri maggiori rispetto al più contenuto +5% delle operazioni nell’e-commerce. Questo dato evidenzia il crescente ruolo dell’IA, che Alibaba prevede avrà un impatto decisivo in settori come l’e-commerce, i servizi aziendali e le applicazioni per i consumatori, migliorando efficienza, coinvolgimento e innovazione.

La possibile collaborazione in Cina con Apple

Alibaba ha trovato anche un alleato in Apple nell’ambito dell’intelligenza artificiale, almeno per il mercato cinese. Si sta esplorando infatti la possibilità di una collaborazione tra i due colossi, idea che ha suscitato grande interesse tra gli investitori. L’idea alla base dell’accordo è di integrare funzionalità avanzate di IA sugli iPhone in Cina, dove Apple ha visto una perdita di quote di mercato a favore di rivali locali come Huawei, che già da tempo ha introdotto strumenti IA nei propri smartphone. Questa mossa potrebbe risolvere i mesi di incertezze riguardo alle strategie di Apple in Cina, dove l’intelligenza artificiale è ormai un elemento imprescindibile nella telefonia.

La notizia della possibile partnership è stata confermata anche dal South China Morning Post, giornale di proprietà di Alibaba, che ha sottolineato come questa alleanza rappresenti un “segno del crescente riconoscimento delle capacità di Alibaba nel settore in rapida evoluzione dell’intelligenza artificiale”. Prima che l’accordo possa essere finalizzato, sarà necessaria l’approvazione da parte delle autorità cinesi di regolamentazione del cyberspazio, un processo che potrebbe richiedere del tempo.