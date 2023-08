Albania, le nuove Maldive d’Europa fanno il pieno di turisti italiani: ecco perché

Le spiagge dell’Albania diventano le nuove “Maldive d’Europa”: a poca distanza dall’Italia e a un prezzo decisamente più basso

Tutti pazzi per l’Albania. Questa per molti vacanzieri italiani – alla ricerca del mare bello a prezzi ragionevoli – è la prima alternativa. Con l’inflazione che erode il potere d’acquisto, l’aumento dei prezzi e le alte temperature la mappa delle vacanze è ormai cambiata. Federturismo parla di un calo anche tra il 20% e il 30% della domanda soprattutto degli italiani verso le destinazioni nazionali.

Dopo due anni di grandi difficoltà per il turismo, a causa della pandemia Covid-19, l’estate 2023 doveva essere quella dei record. Dalla Sardegna alla Puglia fino alla Sicilia, il nostro Paese ha dei posti unici dove poter passare le vacanze estive in acque cristalline e spiagge da sogno tra le più belle al mondo. Ma ormai costa tutto troppo: caro ombrelloni, caro voli, caro ristorante hanno messo un freno all’estate 2023. Adesso balneari, ristoratori e compagnie cercano di rimediare, come in Sardegna dove le vendite non stanno andando come sperato e i prezzi sono più che dimezzati.

Ecco allora che l’Albania, fino a qualche anno fa ignota e sconosciuta, oggi regina dell’estate 2023.

Perché tutti vanno in Albania?

Negli ultimi anni l’Albania è diventata una delle mete più rinomate e amate dai turisti soprattutto italiani: una destinazione a corto raggio che offre un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Spiagge meravigliose, acqua cristallina, una natura selvaggia ma anche siti archeologici, importanti città storiche e montagna. Un posto incantevole, senza dubbio, anche se l’Italia non ha nulla da invidiarle se non i prezzi “stracciati” che richiede. Il Paese nella penisola balcanica, infatti, attrae orde di turisti grazie soprattutto al fattore economico. Qui costa tutto almeno la metà dell’Italia: la vita, il cibo, gli affitti, anzi, a volte i prezzi sono in ribasso di circa un terzo rispetto alle destinazioni marittime del nostro Paese. Non a caso sia Lonely Planet che New York Times l’hanno inserita nelle classifiche dei Paesi da visitare assolutamente nel 2023.

E se ne sono accorti i 9 milioni di turisti con cui il governo albanese conta di archiviare la stagione, circa tre in più rispetto il 2022. Un incremento dei visitatori superiore al 33% è già accertato, ma che potrebbe spezzare l’idillio: “Con questa storia delle Maldive d’Europa, a un tiro di schioppo e senza jet leg, gli sviluppatori albanesi stanno incoraggiando la distruzione della costa albanese – Auron Tare, membro del consiglio Unesco per i siti archeologici e tour operator per vip ha spiegato a Repubblica -. Si sta andando verso un mercato di massa a basso costo, si attirano folle interessate solo a stanze e alcol a prezzi stracciati. Ma è una strategia che si è rivelata fallimentare in tutti i Paesi mediterranei”.