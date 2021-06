Aiuti alle imprese: la classifica 2020 Regione per Regione

Secondo uno studio congiunto di Bankitalia, Inps e Agenzia delle Entrate, l’anno scorso lo Stato ha erogato aiuti alle imprese per oltre 13 miliardi fra bonus Inps e contributi a fondo perduto: ecco come sono stati distribuiti

Per far fronte alla crisi pandemica, nel 2020 lo Stato ha distribuito aiuti alle imprese per 13,7 miliardi. Di questi, 3,4 miliardi sono arrivati dal bonus Inps da 600 euro (previsto per i mesi di marzo e aprile e riservato a partite Iva e autonomi) e 10,3 miliardi dai contributi a fondo perduto dell’Agenzia delle Entrate (destinati a tutti i tipi di imprese e pagati a partire da maggio). I titolari di ditte individuali e i soci di società di persone – in pratica, i lavoratori autonomi – hanno ricevuto trasferimenti per circa 8,9 miliardi, mentre le società di capitali hanno percepito 4,8 miliardi. I numeri sono contenuti in una pubblicazione congiunta di Bankitalia, Inps e Agenzia delle Entrate.

Dall’analisi emerge che la maggior parte delle risorse si è concentrata nel Nord Italia, dove il numero di imprese e di partite Iva è più alto rispetto al resto del Paese.

Ecco la classifica delle Regioni in base ai trasferimenti per il bonus Inps (importi in milioni di euro):

REGIONE BONUS INPS Lombardia 553 Veneto 323 Piemonte 296 Emilia-Romagna 292 Toscana 256 Lazio 251 Puglia 248 Campania 220 Sicilia 213 Sardegna 100 Marche 109 Liguria 104 Calabria 91 Abruzzo 81 Trentino A.A. 81 Friuli V.G. 65 Umbria 57 Basilicata 33 Molise 21 Val d’Aosta 10 Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia, INPS, Agenzia delle Entrate e Registro delle imprese.

Il bonus Inps da 600 euro è stato richiesto dall’85% dei potenziali beneficiari, ma dai dati dell’Istituto di previdenza emerge che il 13,5% di chi lo ha incassato (circa 390mila persone, per un importo erogato di oltre 460 milioni) non versava contributi dal 2017. Fra i requisiti per accedere al bonus, infatti, non era prevista la regolarità contributiva, ma solo l’iscrizione alla gestione speciale Inps. Un’anomalia che si spiega con la natura emergenziale del sussidio: l’obiettivo era limitare i controlli per accelerare al massimo la distribuzione dei fondi.

Passiamo ora alla seconda classifica delle Regioni: stavolta, prendiamo come riferimento i milioni di euro trasferiti dall’Agenzia delle Entrate (ADE) per i contributi a fondo perduto.

REGIONE BONUS ADE Lombardia 1.848 Veneto 909 Toscana 872 Emilia-Romagna 849 Lazio 828 Puglia 793 Piemonte 735 Sicilia 525 Campania 441 Trentino A.A. 298 Marche 272 Liguria 263 Calabria 218 Abruzzo 201 Friuli V.G. 188 Sardegna 178 Umbria 133 Basilicata 66 Molise 36 Val d’Aosta 30 Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia, INPS, Agenzia delle Entrate e Registro delle imprese.

Nel complesso, se consideriamo solo i titolari di ditte individuali e i soci di società di persone, l’anno scorso quasi il 50% dei beneficiari ha percepito sia il bonus Inps da 600 euro sia almeno uno dei contributi a fondo perduto dell’Agenzia delle Entrate, mentre il 30% ha incassato solamente il bonus Inps e il 20% solo i contributi AdE. In media, sono stati pagati 2.440 euro a testa e oltre il 70% dei potenziali beneficiari ha avuto accesso ad almeno una delle due forme di sostegno.