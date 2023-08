Aeroporto di Catania, riaperto il Terminal A ma ancora disagi per i passeggeri tra voli cancellati e dirottati

Lo scalo catanese è tornato a pieno regime sabato 5 agosto con la riapertura del terminal A, ma molti voli sono cancellati o ancora dirottati in altri scali siciliani

Com’è la situazione all’aeroporto di Catania? Il Terminal A dello scalo catanese ha riaperto, ma ci sono ancora disagi per i passeggeri tra voli cancellati e dirottati tra Trapani, Comiso e in minima parte a Palermo. Nonostante il terminal principale dell’aeroporto di Catania sia stato riaperto alle ore 17 di sabato 5 agosto, a seguito di ordinanza dell’Enac, la normalità ancora non decolla: anche per oggi, lunedì 7 agosto, il numero e la frequenza dei voli operati saranno ancora legati alla ripianificazione delle compagnie aeree e al riposizionamento aeromobili.

Dopo 20 giorni dall’incendio che ha coinvolto il piano terra del Terminal A dello scalo di Fontanarossa, su cui è in corso un’indagine della Procura, sembrava che lo scalo potesse tornare, come auspicato, alla completa “normalità” in tempi rapidi. E invece la ripresa sarà graduale. “La situazione è molto più fluida, sono aperti i terminal, siamo pienamente operativi. Noi siamo qua da sempre per lavorare — ha affermato, dopo l’incendio abbiamo gestito l’emergenza con il massimo impegno di tutti. Vorrei sottolineare l’enorme sforzo della comunità aeroportuale, della protezione civile e ringraziare tutti quei soggetti istituzionali che ci sono stati vicini. Ci siamo scusati fin dal primo momento per i disagi – precisa – anche se non li abbiamo causati noi”, ha dichiarato Nico Torrisi, amministratore delegato della Sace – società di gestione dell’aeroporto di Catania -, a Italpress dopo la riapertura del Terminal A.

Aeroporto Catania riaperto, i voli cancellati o dirottati di lunedì 7 agosto

✈️ Tutti i voli di oggi, lunedì 7 agosto

Il Terminal A è già da ieri -come già comunicato- pienamente operativo, anche per i voli extra Schengen.

⬇️https://t.co/hixDRXeklO — Aeroporto di Catania (@CTAairport) August 7, 2023

“Tutti i voli di oggi, lunedì 7 agosto. Il Terminal A è già da ieri – come già comunicato – pienamente operativo, anche per i voli extra Schengen”. Così la Sac, la società di gestione dell’aeroporto di Catania, sul suo profilo Twitter, per tranquillizzare sull’operatività dello scalo, rinviando alla pagina dove sono pubblicati “tutti i voli in partenza e in arrivo, suddivisi per fascia oraria. Gli orari pubblicati sono di responsabilità delle singole compagnie aeree operanti sullo scalo e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso da parte delle stesse”.

Ferro (Assoutenti): “Per molti vacanze in fumo”

“Al di là di annunci rassicuranti che provengono da più parti, gli operatori dei nostri sportelli provinciali aperti al pubblico ricevono continue lamentele per la non ancora ripristinata piena operatività dei voli in un periodo cruciale, agosto che più di ogni altro offre per la maggioranza la possibilità spesso unica di scegliere il viaggio di ‘ristoro’ dagli impegni professionali e lavorativi”. Lo ha dichiarato in una nota Assoutenti Sicilia, tramite la portavoce Carmen Ferro. “Tra mancate riprotezioni e ancor di più carenza dei servizi di assistenza a terra, nell’organizzazione degli spostamenti dallo scalo in caso di assegnazione di voli alternativi, per molti la vacanza e l’auspicato ristoro sono letteralmente andati in fumo”, ha concluso Ferro.