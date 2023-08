Aeroporto Catania, quando la completa riapertura? Turisti ancora in balia dei voli cancellati e dirottati

Dopo l’incendio di due settimane fa, la situazione è ancora critica. Turisti in lacrime tra voli cancellati e attese infinite. Da giovedì 3 agosto il nuovo terminal provvisorio

Turisti in lacrime tra voli cancellati, caldo afoso e attese infinite. È questa la situazione attuale dell’aeroporto di Catania – che dal 16 luglio funziona a metà per l’incendio divampato negli “Arrivi” del Terminal A, quello più grande – causando una catastrofica serie di disagi ai passeggeri, tra voli cancellati e dirottati verso altri scali siciliani: Comiso, Trapani, Palermo. Ma a che punto siamo? A quando la completa riapertura dell’aeroporto di Catania?

“Secondo voi a me fa piacere vedere le persone stipate fuori, sotto alle tende? No, per niente”, ha detto Nico Torrisi, amministratore delegato di Sac, società di gestione dell’Aeroporto di Catania. “Ma purtroppo è scoppiato un incendio, mi faccio qualche domanda sulla gestione delle fiamme nelle sue prime fasi, ma lascio lavorare la magistratura che accerterà le responsabilità”.

Cosa sta succedendo all’aeroporto di Catania?

Passeggeri che non vengono informati dalle compagnie delle cancellazioni o dei voli dirottati. Lunghe attese passate fuori dall’aeroporto al caldo e con pochi posti all’ombra (si entra due ore prima del volo per caricare il bagaglio in stiva e un’ora prima per imbarcarsi).

Per cercare di limitare i danni – in attesa della completa riapertura – anche per oggi, mercoledì 2 agosto 2023, l’Aeroporto di Catania mette a disposizione bus navette gratuite (qui gli orari) per poter consentire il collegamento verso i vari aeroporti dell’Isola, in modo da poter gestire l’ampio flusso di passeggeri.

Nuovo “terminal provvisorio”

Da giovedì 3 agosto, salvo imprevisti, la situazione dovrebbe leggermente migliorare perché Sac, assieme all’Aeronautica Militare, ha allestito il “terminal provvisorio“, un altro maxi-tendone di circa 500 metri quadrati – situato tra il Terminal C e il B – dove si faranno il check-in, i controlli di sicurezza e l’imbarco che consentirà di portare i voli operati da Catania dai 10 attuali ogni ora (5 arrivi e 5 partenze), a 14 voli ogni ora, (7 arrivi e 7 partenze), meno dei 21 del solito.

Aeroporto Catania, quando riapre il Terminal A?

Nel frattempo, si prosegue anche con l’iter per l’ottenimento delle autorizzazioni necessarie a riaprire al pubblico il terminal A dopo la bonifica. Il sindaco di Catania, Enrico Trantino, ha detto a Rainews24 che il Terminal A riaprirà “entro il 7 agosto 2023”. Quella dunque dovrebbe essere la data in cui l’aeroporto Catania-Fontanarossa tornerà – si spera – quasi alla piena operatività.