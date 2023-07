Aeroporto di Catania, la riapertura slitta al 25 luglio: le compagnie aeree corrono ai ripari. Tutte le informazioni

Avrebbe dovuto riaprire oggi, ma le operazioni di bonifica fanno slittare la riapertura dell’Aeroporto di Catania. Si rischiano tempi ancora più lunghi. Forti disagi per i viaggiatori

Slitta la riapertura dell’aeroporto di Catania Vincenzo Bellini che avrebbe dovuto riaprire oggi dopo l’incendio divampato domenica sera nell’area “Arrivi”. La decisione è stata presa per effettuare ulteriori accertamenti tecnici e strumentali e per consentire le operazioni di bonifica. Si resta inoltre in attesa della restituzione alla Sac (Società aeroporto Catania) delle aree da parte della magistratura.

Secondo il Corriere, il terminal principale dello scalo, che serve ogni giorno quasi 40mila viaggiatori, dovrebbe tornare parzialmente operativo soltanto la settimana prossima, martedì 25 luglio. Ma il rischio – concreto – è che i tempi siano ancora più lunghi.

La situazione all’Aeroporto di Catania: tutte le informazioni

L’ultimo bollettino diramato a tutti gli operatori del settore («Notam») comunica che almeno fino alle 14 (ora locale) del 20 luglio nello scalo di Catania proseguiranno le “restrizioni” ai movimenti aerei “dovuti all’indisponibilità del terminal passeggeri”. Al momento le partenze sono state tutte cancellate, così come “non è consentito il traffico extra Schengen. Sono invece autorizzati due arrivi all’ora, la gran parte dei quali da Roma Fiumicino e da Milano Linate/Malpensa. Nel pomeriggio, rivela Il Corriere, dovrebbe arrivare un ulteriore aggiornamento che farà slittare al 25 luglio la riapertura.

I Vigili del Fuoco fanno sapere che “dal sopralluogo effettuato nella giornata di ieri assieme a personale del Nucleo investigativo antincendi della direzione regionale dei Vigili del fuoco per la Sicilia nei locali interessati dall’incendio sviluppatosi nell’aeroporto di Catania è emersa la necessità di effettuare ulteriori accertamenti tecnici e strumentali. Gli accertamenti continueranno di concerto con Procura, Prefettura e Sac”.

Si rischiano tempi lunghi

Il rischio concreto è che il terminal torni a regime solo a fine luglio o a inizio agosto, creando fortissimi disagi ai viaggiatori in partenza e in arrivo. Al momento molti voli sono stati riprogrammati sugli aeroporti di Comiso, Palermo e Trapani, ma anche di Lamezia Terme e Reggio Calabria.

Dall’Aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi fanno sapere che “I voli, oggi, in transito dall’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi sono 49 tutti operati da Ryanair di cui 31 riprotetti da Catania. Sono Cracovia, Bologna (4 voli), Malta (3 voli), Pantelleria (2 voli operati da Dat), Milano Malpensa (4 voli), Tolosa, Milano Bergamo (3 voli), Pisa (3 voli), Siviglia, Londra Stansted, Roma Fiumicino (7 voli), Napoli, Villafranca, Venezia (3 voli), Genova, Torino (2 voli), Ancona, Billund, Napoli, Dusseldorf-Weeze, Bruxelles Charleroi, Treviso, Trieste, Bari, Pescara, Eindhoven, Cagliari. Saranno impiegati 130 bus per trasportare circa 6000 persone a Catania. Ieri, i 106 voli che hanno raggiunto Trapani non hanno avuto alcun ritardo imputabile allo scalo”.

Le compagnie aeree corrono ai ripari

Ritardi di ore, cancellazioni e riprogrammazioni. Attraverso una nota Ita comunica che “Si registrano cancellazioni e ritardi anche molto significativi. La situazione è in continua evoluzione, pertanto vi invitiamo a controllare lo stato del volo su Info voli prima di recarvi in aeroporto”. “I passeggeri che hanno acquistato un biglietto Ita Airways per viaggiare entro le ore 14 del 20 luglio, in caso di cancellazione o di modifica dell’orario del proprio volo, potranno cambiare la prenotazione senza alcuna penale o chiedere il rimborso del biglietto (solo nel caso in cui il volo sia stato cancellato o abbia subito un ritardo superiore alle 5 ore) entro e non oltre il 31 luglio 2023, chiamando il numero verde dall’Italia 800 93 60 90 | dall’estero +39 06 8596 0020, oppure contattando l’agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto”.

Ryanair si limita invece a dire che “Tutti i passeggeri che sono stati interessati da una cancellazione o da un cambio di aeroporto saranno informati delle loro opzioni”

“Come tutte le compagnie aeree che operano da e per Catania, easyJet sta riscontrando alcuni disagi sul suo programma di volo”, spiega la low cost in una nota. “Stiamo facendo tutto il possibile per ridurre al minimo i disagi per i nostri clienti, offrendo anche la possibilità di spostarsi su un volo alternativo gratuitamente o di essere rimborsati. Consigliamo a tutti i passeggeri che devono volare con noi da Catania di controllare lo stato dei loro voli su Flight Tracker all’indirizzo www.easyjet.com/en/flight-tracker per avere informazioni in tempo reale ed evitare di recarsi all’aeroporto, come suggerito dalle autorità locali”

.