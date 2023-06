Addio a Flavia Franzoni, la moglie discreta e colta di Romano Prodi che è morta all’improvviso

Flavia Franzoni, moglie inseparabile ma molto discreta di Romano Prodi, è morta all’improvviso durante un trekking ad Assisi. Era un’economista esperta di welfare.

E’ stato lo stesso Romano Prodi a dare con dolore il triste annuncio dell’improvvisa scomparsa della moglie Flavia Franzoni, economista ed esperta di welfare, 76 anni, da sempre vicina all’ex premier con cui si era sposata nel 1969 e con cui ha vissuto inseparabilmente, davvero sempre insieme, tutta la vita.

E’ morta praticamente nelle braccia di Prodi durante un trekking ad Assisi, funestato da un violento temporale. Laureata all’Università di Bologna in economia con Nino Andreatta, che fu il mentore di Prodi, la Franzoni era un’economista esperta di welfare e per anni aveva diretto l’Iress, l’istituto regionale emiliano che si occupa di politiche sociali. Per tutta la vita era inimmaginabile pensare a Prodi senza scorgere la figura discreta ed intelligente della moglie, che l’ex premier ha sempre ascoltato con grandissima attenzione. La signora Flavia ha seguito il marito anche durante la premiership di Prodi, durante tutte le campagne elettorali e durante la guida della Commissione europea. “Non chiamatemi la moglie di Prodi” era solita schermirsi.

Infiniti i messaggi di cordoglio, a partire da quello del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e di tutti i leader politici.

FIRSTonline si unisce al dolore della famiglia Prodi e porge le più sentite condoglianze.