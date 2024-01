Acea riceve attestazione Rina per le attività di misurazione della soddisfazione dei clienti

Questo riconoscimento colloca la multiutility romana tra le prime aziende quotate italiane ad aver conseguito tale certificazione

Acea ha ottenuto la certificazione ISO 10004 da Rina Services Spa, attestando la conformità dei suoi processi alle linee guida dedicate alla progettazione, sviluppo e erogazione di servizi di monitoraggio e misurazione della soddisfazione dei clienti. Questo riconoscimento colloca la multiutility romana tra le prime aziende quotate italiane ad aver conseguito tale certificazione da Rina.

Da oltre vent’anni, Acea è impegnata in indagini mirate per misurare la soddisfazione dei clienti riguardo ai servizi forniti dalle società del Gruppo. Questo processo coinvolge un impianto composto da ricerche quantitative e qualitative, che utilizzano metodologie efficaci per ascoltare attivamente i feedback dei clienti. Circa 72mila interviste vengono condotte annualmente, sia tramite telefono che via e-mail.

Il percorso per implementare le linee guida ISO 10004 è stato avviato da Acea alla fine del 2022, comprendendo la realizzazione di corsi di formazione interni per approfondire e diffondere la conoscenza all’interno del Gruppo. Inoltre, la multiutility romana ha già adottato una procedura aziendale che formalizza le fasi delle attività relative alla misurazione dell’esperienza del cliente e alla verifica della loro applicazione interna. Dopo un audit condotto con le strutture preposte, Rina ha rilasciato l’attestazione, riconoscendo l’impegno costante di Acea nel miglioramento costante di tali processi.