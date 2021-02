Acea: parte il programma “Generazione Digitale”

Parte “Generazione Digitale”, il nuovo programma di alternanza scuola lavoro del Gruppo Acea – Con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani sull’importanza della sostenibilità e il rispetto dell’ambiente

Acea avvia “Generazione Digitale”, il nuovo format dedicato alla formazione e all’orientamento dei giovani verso il mondo del lavoro. Il percorso si svolgerà in modalità digitale e coinvolgerà circa 480 studenti in 4 Regioni (Lazio, Umbria, Campania e Toscana) e ha l’obiettivo di promuovere i valori della sostenibilità e del rispetto ambientale alle nuove generazioni.

Anche quest’anno il Gruppo Acea avvia il suo Percorso per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (ex alternanza scuola lavoro), per fornire ai giovani le competenze necessarie per inserirsi nel mercato del lavoro, alternando le ore di studio a ore di formazione.

Il percorso, nato in collaborazione con il Consorzio ELIS in continuità con i programmi “IdeAzione” e “La Scuola che vorrei”, si svolge quest’anno interamente in versione digitale (a causa della pandemia da Coronavirus) e ha l’obiettivo di avvicinare i giovani ai temi della sostenibilità e della tutale dell’ambiente, invitando a ragionare sul contributo che l’innovazione può offrire per la salvaguardia delle risorse naturali.

I partecipanti saranno guidati in tutto il progetto dai Sustainability Ambassador Acea, promotori della cultura della sostenibilità e dell’economia circolare, ai quali sarà affidato il compito di accompagnare i ragazzi alla scoperta di questi temi.

Inoltre, la fase finale del progetto prevede una maratona creativa “Digital Creaton”, durante la quale gli studenti saranno chiamati a rispondere ad una sfida per la definizione di un nuovo modello di sviluppo incentrato su un uso consapevole delle risorse naturali. I ragazzi, divisi in squadre miste, saranno supportati dal team ELIS nel processo di Design Thinking, che si concluderà con la presentazione di idee innovative e sostenibili, grazie alle quali sarà possibile aggiudicarsi la vittoria.

Questo percorso rappresenta un’ulteriore occasione per il Gruppo per alimentare lo scambio virtuoso tra scuola e azienda avviato nei percorsi precedenti, stimolando l’interesse e la motivazione dei ragazzi che, con le loro idee, possono diventare motore di innovazione sociale, economica e ambientale.