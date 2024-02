Acea aderisce alla campagna “M’illumino di meno” e alla Giornata internazionale del risparmio energetico 

Promossa dalla trasmissione Caterpillar di Rai Radio 2, “M’illumino di meno” nasce con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sul tema del risparmio energetico

Acea si unisce alla campagna “M’illumino di meno” promossa dalla trasmissione Caterpillar di Rai Radio 2, in occasione della sua ventesima edizione, con l’intento di sensibilizzare i cittadini sul tema del risparmio energetico considerando il ruolo chiave dell’energia nel contrastare il cambiamento climatico. Nella serata di venerdì 16 febbraio, dalle 19 alle 21, Acea spegnerà le luci presso le proprie sedi di Piazzale Ostiense e di Viale dell’Aeronautica, aderendo così all’iniziativa. La riduzione dei consumi superflui è un passo fondamentale nella protezione del clima e nell’adozione di comportamenti più sostenibili nella vita quotidiana.

Inoltre, il 18 febbraio, in occasione della Giornata internazionale del risparmio energetico istituita nel 2005 con l’entrata in vigore del protocollo di Kyoto, la multiutility romana replicherà l’azione di spegnimento delle luci presso le sue sedi. Inoltre, attraverso i suoi canali social, Acea promuoverà una campagna di sensibilizzazione sull’importanza di piccoli gesti virtuosi, come l’uso di lampadine a Led e di elettrodomestici a basso consumo, nonché il corretto spegnimento degli apparecchi elettrici quando non sono in uso. Questi comportamenti, oltre a contribuire al contenimento delle spese energetiche, rappresentano un concreto aiuto nella protezione dell’ambiente.