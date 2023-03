Accenture abbassa la guidance 2023 e annuncia il licenziamento di 19mila dipendenti

Lo ha annunciato la società di consulenza informatica insieme ai risultati del secondo trimestre dell’anno fiscale 2022-23

Accenture taglierà circa il 2,5% della forza lavoro, pari a 19mila posti di lavoro, segnale evidente di quanto il peggioramento delle prospettive economiche globali stia impattando sulle aziende del settore. Lo ha annunciato il gigante dell’IT che ha abbassato le previsioni di fatturato per il 2023.

“Mentre continuiamo ad assumere, soprattutto per sostenere le nostre priorità strategiche di crescita, nel secondo trimestre dell’anno fiscale 2023 abbiamo avviato azioni per snellire le nostre operazioni e trasformare le nostre funzioni aziendali non fatturabili per ridurre i costi. Nei prossimi 18 mesi, queste azioni dovrebbero comportare l’uscita di circa 19mila persone (pari al 2,5% della nostra attuale forza lavoro) e prevediamo che oltre la metà di queste uscite riguarderà personale delle nostre funzioni aziendali non fatturabili”, ha dichiarato la società che offre servizi di consulenza informatica e di altro tipo, in un comunicato facendo salire le sue azioni di oltre il 4% nel premercato. Le azioni sono scese del 23% negli ultimi 12 mesi.

Accenture rivede al ribasso la guidance 2023

Nell’ultimo trimestre, Accenture ha registrato un utile adjusted di 2,69 dollari per azione su ricavi in rialzo del 9% a 15,81 miliardi di dollari (+5%), contro attese per un utile di 2,49 dollari su 15,6 miliardi di ricavi. Nello stesso trimestre dell’anno precedente, il colosso dell’IT ha riportato utili di 2,54 dollari per azione su un fatturato di 15,05 miliardi di dollari. Per il 2023, Accenture ha rivisto la crescita dei ricavi al ribasso tra l’8% e il 10%, in calo dalla precedente previsione di 8%-11%, con un utile di 10,84-11,06 dollari, in calo dal precedente 11,20-11,52 dollari. Mentre ha alzato le sue aspettative per il free cash flow dell’intero anno a un range compreso tra 8 e 8,5 miliardi di dollari, dai precedenti 7,7-8,2 miliardi di dollari. Inoltre, continua a prevedere di restituire agli azionisti almeno 7,1 miliardi di dollari in contanti attraverso dividendi e riacquisti di azioni.

Licenziamenti di massa

L’annuncio dei licenziamenti da parte di Accenture è arrivato mentre numerose aziende stanno tagliando posti di lavoro sulla scia della recessione e dei numeri record dell’inflazione. Giganti della tecnologia come Meta, Google e Amazon hanno annunciato tagli e gli esperti sostengono che questa ondata di licenziamenti continuerà almeno per la prima metà del 2023.

Amazon ha recentemente annunciato altri 9.000 tagli di posti di lavoro nelle sue unità di servizi cloud, pubblicità e Twitch, mentre incombe il timore della recessione. All’inizio di questo mese, Meta ha annunciato tagli di posti di lavoro a partire da 1.500 dipendenti del reparto risorse umane.