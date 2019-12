ACCADDE OGGI – Venezia, Teatro La Fenice: il primo incendio 183 anni fa

Il 13 dicembre del 1836 le fiamme colpirono per la prima volta uno dei simboli della città lagunare, che da allora è risorto più volte e oggi è nella terza fase della sua vita

Oggi di Venezia si parla per la catastrofe della recente inondazione, ma uno dei simboli della città, il Teatro La Fenice, ha una storia segnata anche dagli incendi. Quello del 29 gennaio 1996 è il più noto – in molti ricordano le immagini al telegiornale – ma non il più antico. La Fenice andò in fiamme per la prima volta il 13 dicembre del 1836: esattamente 183 anni fa.

Causato probabilmente dal malfunzionamento di una stufa, l’incendio fu talmente grave da far crollare il teatro (si salvarono soltanto l’atrio e le sale Apollinee). I lavori di ricostruzione e restauro iniziarono subito dopo e durarono anni. La società proprietaria della struttura affidò il progetto complessivo ai fratelli Tommaso e Giovan Battista Meduna, entrambi ingegneri, mentre Tranquillo Orsi lavorò alla decorazione del soffitto e Giuseppe Borsato a quella del palco reale.

Il 26 dicembre 1837 la nuova Fenice fu inaugurata completa delle decorazioni con la prima assoluta di Rosmunda in Ravenna di Giuseppe Lillo.

Seguirono ulteriori opere di restauro, come quelle del 1937, e altri interventi strutturali, come quelli del 1976. Dopo l’incendio del 1996, la terza vita della Fenice iniziò il 14 dicembre 2003, quando Riccardo Muti, in diretta televisiva, diresse il concerto inaugurale della nuova struttura.