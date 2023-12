A2A e Siad insieme per la transizione energetica: accordo per un impianto fotovoltaico per energia rinnovabile

Firmato un Power Purchase Agreement (PPA) per la realizzazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia rinnovabile. Il nuovo impianto produrrà 15.000 MWh di energia verde all’anno

A2A, tramite la controllata A2A Energia, e il Gruppo Siad, società produttrice di gas, hanno firmato un Power Purchase Agreement (PPA) per la realizzazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia rinnovabile.

Siad, nell’ambito degli sforzi per sostenere le energie rinnovabili e partecipare attivamente alla riduzione dell’impatto ambientale, comprerà l’energia rinnovabile prodotta dall’impianto realizzato da A2A.

15.000 MWh di energia green all’anno

L’impianto fotovoltaico produrrà 15.000 MWh di energia verde all’anno, sufficiente per coprire il consumo di circa 5.500 famiglie, e permetterà di evitare l’emissione di circa 7.000 tonnellate di CO2eq/anno. Una fonte di energia verde che renderà la produzione di gas industriali di Siad più eco-sostenibile.

Siad punta alla sostenibilità

L’iniziativa si integra nell’approccio globale del Gruppo chimico internazionale verso la sostenibilità, caratterizzato dal continuo miglioramento dei processi produttivi e dall’incremento dell’uso di fonti di energia rinnovabile.

Il Gruppo Siad, grazie alle sue competenze tecniche diversificate, contribuisce alla decarbonizzazione con tecnologie per il recupero efficiente della CO2 e supporta la transizione energetica attraverso innovazioni e competenze nella filiera dell’idrogeno.

Insieme per la transizione energetica

Per A2A, l’accordo rappresenta un’opportunità per generare valore in collaborazione con i propri partner, offrendo soluzioni a medio-lungo termine per supportare le aziende nel processo di decarbonizzazione. Il nuovo impianto fotovoltaico, grazie alla produzione di energia rinnovabile, contribuirà anche a promuovere la transizione energetica, un elemento chiave del Piano Industriale del Gruppo, che mira a favorire lo sviluppo sostenibile del Paese.