Si occupa di attività giudiziali di credit servicing, litigation e concorsuale, diritto fallimentare e diritto del credito. Alla guida Paola Strada e Tommaso Fantuz

A Vicenza nasce AFPC Banca e Finanza: associazione di avvocati specializzati in diritto bancario. Dopo una pluriennale esperienza in ambito di diritto bancario quali soci di uno dei principali studi legali, La Scala, gli avvocati Paola Strada e Tommaso Fantuz, assieme al proprio team di professionisti, offriranno in AFPC assistenza nelle fasi giudiziali e stragiudiziali a tutela del credito, nella gestione del contenzioso bancario e delle procedure di mediazione, garantendo un elevato livello di professionalità ed esperienza con un servizio di consulenza e di assistenza altamente qualificato.

“Per il nostro territorio AFPC è una realtà unica. La presenza di practice differenti con professionisti altamente qualificati nell’ambito del diritto societario, commerciale e internazionale, penale d’impresa ed in materia di proprietà industriale ed intellettuale, ci consentiranno di sviluppare proficuamente l’interazione tra le imprese, i privati e gli istituti di credito da noi rappresentati. Questo è il nostro obiettivo e la nostra ambizione”, ha commentato Strada.

“Sono convinto che AFPC ci consentirà di esprimere al massimo le nostre potenzialità professionali – ha aggiunto Fantuz –. Con AFPC, infatti, abbiamo trovato l’equilibrio perfetto tra innovazione, efficienza e qualità del servizio offerto, con una particolare attenzione riservata al rapporto tra professionista e cliente. Anche nel settore di nostra competenza, privilegiare il rapporto con il cliente ci consente di valorizzare al massimo l’attività svolta per ognuna delle pratiche affidateci”.

Paola Strada e Tommaso Fantuz

Strada, grazie all’esperienza maturata nell’assistenza di primari istituti di credito a livello nazionale e banche territoriali, ha sviluppato una profonda competenza in materia di diritto del credito, assistendo i clienti nelle procedure esecutive mobiliari e immobiliari in ogni loro fase, nelle situazioni di crisi o insolvenza dell’impresa (individuale o collettiva) e relative procedure concorsuali, fornendo la necessaria attività di consulenza giudiziale e stragiudiziale.

Fantuz è invece esperto in materia di contenzioso bancario, in particolare sui temi dell’anatocismo e della normativa anti-usura, di diritto fallimentare e nelle controversie attinenti la circolazione dei titoli di credito e nei rapporti contrattuali di garanzia.