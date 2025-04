A.B.P. Nocivelli firma il contratto per il Parco della Salute di Torino: un progetto da 1,5 miliardi di euro

La nuova infrastruttura sanitaria rappresenta una pietra miliare per la sanità piemontese, con l’integrazione di tre ospedali torinesi in un’unica cittadella

A.B.P. Nocivelli S.p.A., ESCo (Energy Service Company) operante nel settore del Partenariato Pubblico Privato per infrastrutture sanitarie e ospedaliere, ha ufficialmente firmato il contratto per la realizzazione e gestione del nuovo “Parco della Salute, della Ricerca e dell’Innovazione” di Torino. Il progetto, che segna una tappa fondamentale nell’evoluzione della sanità in Piemonte, è stato reso ufficiale tramite pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea a gennaio 2025.

La firma rappresenta l’inizio operativo di una partnership tra A.B.P. Nocivelli e il Consorzio Stabile SIS S.c.p.A., entrambi componenti di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) che si è aggiudicato il progetto. La portata di questa alleanza riflette l’impegno condiviso per l’innovazione sanitaria, un impegno che si concretizzerà con la realizzazione e gestione dell’avanzato Parco della Salute, che vedrà l’integrazione di ospedali, ricerca e innovazione in un’unica struttura.

Progetto Strategico per la sanità piemontese

Il Parco della Salute di Torino rappresenta un intervento di grande respiro per il sistema sanitario regionale, con una concessione complessiva di 30 anni: 5 anni per la progettazione e costruzione delle opere e 25 anni per la gestione dei servizi non sanitari. L’investimento totale del progetto è pari a 1,5 miliardi di euro, cifra che copre sia le opere edilizie che i servizi erogati, comprese le componenti finanziarie.

In particolare, A.B.P. Nocivelli sarà coinvolta nella progettazione e realizzazione delle opere impiantistiche, così come nella gestione energetica e dei servizi di facility management, un aspetto cruciale per garantire l’efficienza e la sostenibilità dell’intero complesso. La cooperazione con il Consorzio SIS permetterà di unire competenze diverse e specializzate, creando una sinergia che sarà determinante per il successo dell’iniziativa.

Un polo integrato di sanità e ricerca

Il Parco della Salute di Torino non sarà solo un ospedale all’avanguardia, ma un centro di ricerca scientifica e innovazione tecnologica. Il progetto prevede l’accorpamento di tre storiche strutture ospedaliere torinesi – Molinette, CTO e Sant’Anna – che saranno integrate in un’unica cittadella sanitaria, promuovendo così un approccio più efficiente e sinergico nella gestione dei servizi sanitari.

Il valore delle attività affidate ad A.B.P. Nocivelli nell’ambito di questo progetto si attesta sui 500 milioni di euro, suddivisi tra 200 milioni per le opere di costruzione e 300 milioni per la gestione dei servizi durante l’intera durata della concessione. Grazie alla consolidata esperienza nel settore e alle tecnologie innovative, A.B.P. Nocivelli contribuirà a rendere questo nuovo Parco della Salute una delle strutture sanitarie più avanzate e sostenibili a livello nazionale.

“La firma del contratto per il Parco della Salute di Torino rappresenta una tappa fondamentale per Nocivelli ABP, confermandoci come partner industriale di riferimento per progetti ospedalieri di scala nazionale. Si tratta di un’infrastruttura strategica, sia per il sistema sanitario piemontese, sia per lo sviluppo di nuove soluzioni di efficienza energetica e gestione integrata dei servizi,” ha dichiarato Nicola Turra, amministratore delegato di A.B.P. Nocivelli.

“Con questa firma diamo concreto avvio a un progetto che incarna appieno la nostra missione: contribuire allo sviluppo di infrastrutture sanitarie d’avanguardia attraverso competenze impiantistiche, solidità finanziaria e visione industriale di lungo periodo,” ha dichiarato Bruno Nocivelli, Presidente della società, “siamo orgogliosi di affiancare il sistema sanitario piemontese in questa sfida strategica per il territorio e per il Paese.”