730 precompilato 2021, moduli online: istruzioni per l’uso

Dal 10 maggio è possibile leggere online o scaricare il 730 precompilato 2021, che andrà inviato all’Agenzia delle Entrate (con o senza modifiche) entro il 30 settembre – Ecco quello che c’è da sapere

730 precompilato 2021: da oggi, lunedì 10 maggio, i moduli per la nuova dichiarazione dei redditi sono disponibili online. Ogni contribuente può accedere al documento dalla sezione riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, ma per i primi nove giorni solo per controllare o scaricare il file. Dal 19 maggio, invece, inizia la fase operativa, che impone di scegliere fra due opzioni: accettare il 730 precompilato 2021 così com’è oppure modificarlo con correzioni o aggiunte, ad esempio inserendo altri redditi oppure le detrazioni legate alle spese sanitarie o ai vari bonus. Come sempre, il contribuente può svolgere l’operazione in prima persona o delegare un soggetto terzo (Caf, commercialista, consulente del lavoro o sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale). L’invio del 730 precompilato 2021 all’Agenzia delle Entrate deve avvenire entro il 30 settembre, ma attenzione: chi punta a ricevere i rimborsi Irpef nella busta paga o nella pensione di luglio o di agosto dovrà risolvere la pratica entro maggio o giugno.

730 PRECOMPILATO 2021: COME SI ACCEDE AL MODULO ONLINE

Per accedere all’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate e scaricare il 730 si possono usare le credenziali legate a diversi strumenti:

Spid, il Sistema pubblico di identità digitale;

Cie, la carta d’identità elettronica;

Cns, la Carta nazionale dei servizi;

Fisconline (attenzione: dal primo marzo l’Agenzia delle Entrate non rilascia più il pin di Fisconline, ma chi ne era già in possesso potrà continuare a utilizzarlo fino al prossimo 30 settembre).

LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL 730 PRECOMPILATO 2021

Rispetto agli anni passati, il 730 precompilato 2021 contiene una serie di nuove caselle per le detrazioni introdotte nell’ultimo anno. Ecco le principali:

superbonus 110% (che comprende ecobonus 110% e sismabonus 110%, misure prorogate dall’ultima manovra fino al 2022);

bonus facciate 90%;

bonus vacanze (chi lo ha usato entro il 2020 ha diritto a una detrazione pari al 20% della spesa sostenuta);

credito d’imposta per monopattini elettrici e servizi di mobilità (vale fino a 750 euro e copre le spese sostenute dal primo agosto al 31 dicembre 2020 per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o tradizionali, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile).

730 PRECOMPILATO 2021: COSA FARE IN CASO DI ERRORE

Se dopo aver inviato il modello all’Agenzia delle Entrate ci si accorge di un errore o di una dimenticanza, è possibile annullare o rettificare il 730 precompilato 2021, ma solo dal 25 maggio al 22 giugno. Oltre questa scadenza, sarà necessario compilare e inviare un modello integrativo.

LE REGOLE SUI CONTROLLI

Come sempre, se la dichiarazione viene accettata senza modifiche, l’Agenzia delle Entrate non potrà eseguire controlli documentali sulle spese detraibili e deducibili, ma solo sui dati contenuti nella certificazione unica.

Se invece a inviare il 730 non è il contribuente, ma un Caf o un professionista, gli eventuali controlli riguarderanno soltanto il soggetto delegato, anche per quanto riguarda deduzioni e detrazioni.