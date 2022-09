I Masanielli di Francesco Martucci a Caserta e Una Pizza Napoletana di Anthony Mangieri a New York trionfano Ex Aequo nel Top Pizza World 2022. Le premiazioni al Palazzo Reale di Napoli. Napoli su tutti, poi New York, Tokyo e San Paolo sono le grandi città della pizza nel mondo

I “Masanielli” di Francesco Martucci a Caserta e “Una Pizza Napoletana” di Anthony Mangieri a New York trionfano Ex Aequo come Migliori Pizzerie del Mondo nella classifica di 50 Top Pizza World 2022 presentata nel corso di una fastosa cerimonia al Teatro San Carlo di Napoli. Va all’estero anche il premio del terzo posto , se lo è aggiudicato “Peppe Pizzeria” di Giuseppe Cutraro, a Parigi, a l quale è andato anche Il titolo di Pizza Maker of The Year.

L’Italia si rifà quindi aggiudicandosi le posizioni dal quarto al nono posto con 50 Kalò di Ciro Salvo, e 10 Diego Vitagliano Pizzeria, a Napoli, con I Tigli di San Bonifacio, la pizzeria dei fratelli Francesco & Salvatore Salvo, a Napoli, Seu Pizza illuminati, a Roma, e la mitica La Notizia 94 di Enzo Coccia, a Napoli. A chiusura della top ten, ci si trasferisce di nuovo negli USA per il decimo posto a Tony’s Pizza Napoletana, a San Francisco. In totale sono state quaranta le pizzerie italiane a entrare nella classifica venticinque in Europa, quindici negli Stati Uniti d’America, quindici dell’area Asia – Pacifico, quattro del Sud America e una dell’Africa.

“Questa classifica – dicono Barbara Guerra, Albert Sapere e Luciano Pignataro curatori di 50 Top Pizza – è frutto del lavoro annuale degli ispettori che collaborano a questo progetto e che hanno esaminato un enorme numero di pizzerie dislocate in tutto il mondo, rispettando sempre la forma dell’anonimato così come da policy della guida.

È una sfida molto importante. Dopo aver presentato le guide di Europa, USA, Italia, Asia – Pacifico, la selezione del Sud America e quella africana, abbiamo invitato i capi classifica a Napoli e siamo arrivati alla classifica finale per il 2022.

Una guida che nel suo insieme vede presenti tanti stili di pizza diversi, anche se ovviamente a farla da padrone è lo stile napoletano, classico e contemporaneo. Napoli su tutti, poi New York, Tokyo e San Paolo sono le grandi città della pizza nel mondo, in termini di qualità. Siamo particolarmente soddisfatti, perché questo giro del mondo della pizza ci ha davvero regalato grandi soddisfazioni”.

Di seguito la Classifica Completa di 50 Top Pizza World 2022

1 I Masanielli – Francesco Martucci – Caserta, Italia

1 Una Pizza Napoletana – New York, USA

3 Peppe Pizzeria – Parigi, Francia

4 50 Kalò – Napoli, Italia

5 10 Diego Vitagliano Pizzeria – Napoli, Italia

6 I Tigli – San Bonifacio, Italia

7 Francesco & Salvatore Salvo – Napoli, Italia

8 Seu Pizza Illuminati – Roma, Italia

9 La Notizia 94 – Napoli, Italia

10 Tony’s Pizza Napoletana – San Francisco, USA

11 Ribalta NYC – New York, USA

12 Fratelli Figurato – Madrid, Spagna

13 48h Pizza e Gnocchi Bar – Melbourne, Australia

14 Bottega – Pechino, Cina

15 50 Kalò London – Londra, Inghilterra

16 The Pizza Bar on 38th – Tokyo, Giappone

17 180g Pizzeria Romana – Roma, Italia

18 Dry Milano – Milano, Italia

19 Cambia-Menti di Ciccio Vitiello – Caserta, Italia

20 Bæst – Copenaghen, Danimarca

21 Sartoria Panatieri – Barcellona, Spagna

22 I Masanielli – Sasà Martucci – Caserta, Italia

23 Pizzeria Peppe – Napoli sta’ ca” – Tokyo, Giappone

24 Le Grotticelle – Caggiano, Italia

25 Qvinto – Roma, Italia

26 Pepe in Grani – Caiazzo, Italia

27 Razza Pizza Artigianale – Jersey City, USA

28 0′ Munaciello – Miami, USA

29 Carlo Sammarco Pizzeria 2.0 – Frattamaggiore, Italia

30 Spacca Napoli Pizzeria – Chicago, USA

31 Song’ E Napule – New York, USA

32 Via Toledo Enopizzeria – Vienna, Austria

33 ‘O Scugnizzo – Arezzo, Italia

34 Pizza Zulù – Fürth, Germania

35 La Piola Pizza – Bruxelles, Belgio

36 La Leggenda Pizzeria – Miami, USA

37 Pizzana – Los Angeles, USA

38 Crosta – Milano, Italia

39 Kesté Fulton – New York, USA

40 Pupillo Pura Pizza – Frosinone, Italia

41 Apogeo – Pietrasanta, Italia

42 La Cascina dei Sapori – Rezzato, Italia

43 Peppina – Bangkok, Tailandia

44 Patrick Ricci – Terra, Grani, Esplorazioni – San Mauro Torinese, Italia

45 Pizza Massilia – Bangkok, Tailandia

46 Pizzeria Panetteria Bosco – Tempio Pausania, Italia

47 400 Gradi – Lecce, Italia

48 Denis – Milano, Italia

49 Pizzeria Da Lioniello – Succivo, Italia

50 Ti Amo – Buenos Aires, Argentina

51 Kytaly – Ginevra, Svizzera

52 La Balmesina – Barcellona, Spagna

53 Pizza Strada – Tokyo, Giappone

54 nNea – Amsterdam, Paesi Bassi

55 Enosteria Lipen – Triuggio, Italia

56 Officine del Cibo – Sarzana, Italia –

57 Ken’s Artisan Pizza – Portland, USA

58 Pizzeria Bianco – Phoenix, USA

59 L’Orso – Messina, Italia

60 Sbanco – Roma, Italia

61 La Pizza è Bella Gourmet – Bruxelles, Belgio

62 Fiata by Salvatore Fiata – Hong Kong, Cina

63 Napoli on The Road – Londra, Inghilterra

64 Frumento – Acireale, Italia

65 Dante’s Pizzeria Napoletana – Auckland, Nuova Zelanda

66 La Braciera – Palermo, Italia

67 Malafemmena – Berlino, Germania

68 Pizzeria Luca – Copenaghen, Danimarca

69 Forno d’Oro – Lisbona, Portogallo

70 400° Laboratorio – Parigi, Francia

71 Jay’s Artisan Pizzeria – Kenmore, USA

72 Fandango – Potenza, Italia

73 Pizzeria Mazzie – Bangkok, Tailandia

74 Il Vecchio e il Mare – Firenze, Italia

75 Pizzeria Le Parùle – Ercolano, Italia

76 Ops – Brooklyn, USA

77 A Pizza da Mooca – San Paolo, Brasile

78 L’Antica Pizzeria – Londra, Inghilterra

79 The Dough Bros – Galway, Irlanda

80 San Gennaro – Zurigo, Svizzera

81 Giovanni Santarpia – Firenze, Italia

82 Spacca Napoli – Seoul, Corea del Sud

83 Leggera Pizza Napoletana – San Paolo, Brasile

84 Giangi Pizza e Ricerca – Arielli, Italia

85 ‘O Ver – Londra, Inghilterra

86 Forza – Helsinki, Finlandia

87 BOB Alchimia a Spicchi – Montepaone, Italia

88 Guillaume Grasso – Parigi, Francia

89 Doppio Zero – San Francisco, USA

90 BACI Trattoria & Bar – Hong Kong, Cina

91 I Borboni Pizzeria – Pontecagnano Faiano, Italia

92 CIAK – In The Kitchen – Hong Kong, Cina

93 Sant’Isidoro – Pizza & Bolle – Roma, Italia

94 Al Taglio – Sydney, Australia

95 Surt – Copenaghen, Danimarca

96 ‘O Fiore Mio – Faenza, Italia

97 Pizzeria e Braceria L’Insieme – Tokyo, Giappone

98 Futura Neapolitan Pizza – Berlino, Germania

99 QT Pizza Bar – San Paolo, Brasile

100 What the Crust – Cairo, Egitto

I riconoscimenti speciali:

• Giuseppe Cutraro, di Peppe Pizzeria a Parigi, è il Pizza Maker of the Year – Ferrarelle Award;

• Ciro Salvo di 50 Kalò, a Napoli e a Londra, si aggiudica Performance of the Year – Goeldin Award, per essere l’unico ad avere due pizzerie presenti in classifica;

• Tony Gemignani, di Tony’s Pizza Napoletana a San Francisco, si aggiudica Source of Inspiration – Latteria Sorrentina Award;

• Alla pizzeria I Tigli, di Simone Padoan a San Bonifacio, va il Consistent Quality – Robo Award;

• Fratelli Figurato, a Madrid, si aggiudica Made in Italy – Pastificio Di Martino Award;

• 48h Pizza e Gnocchi Bar, a Melbourne, si aggiudica il Best Wine Advocate – Prosecco DOC Award;

• The Pizza Bar on 38th, di Tokyo, conquista il Best Customer Welcome 2022 – Solania Award;

• Sartoria Panatieri, a Barcellona, si aggiudica il Best Format 2022 – Birrificio Fratelli Perrella Award;

• A Ti Amo, Buenos Aires, va One to Watch – Mammafiore Award;

• What the Crust, al Cairo, si aggiudica il Pioneer in Field Award 2022.