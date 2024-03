Zara, i conti di Inditex: utile netto +30,3% nel 2023, dividendo a 1,54 euro per azione. Vendite su nel 2024

I ricavi hanno raggiunto quasi i 36 miliardi di euro. Nel 2023, le vendite nei negozi sono cresciute del 7,9%. Positiva anche l’accoglienza delle collezioni primavera-estate

Inditex, la società spagnola di abbigliamento con marchi come Zara, Bershka e Pull & Bear, ha chiuso il 2023 con un utile netto di 5,4 miliardi di euro, registrando un aumento del 30,3%. L’Ebitda è salito del 13,9% a 9,9 miliardi di euro, mentre l’Ebit è aumentato al 23,4%, raggiungendo i 6,8 miliardi di euro. Il fatturato è cresciuto del 10,4% rispetto all’anno precedente, raggiungendo i 35,9 miliardi di euro. La posizione di cassa netta è aumentata del 13,3%, arrivando a 11,4 miliardi di euro.

Dividendo in aumento a 1,54 euro per azione

Il consiglio di amministrazione proporrà all’Assemblea degli azionisti un aumento del dividendo del 28% rispetto all’anno precedente, portandolo a 1,54 euro per azione. Questo dividendo sarà composto da 1,04 euro di cedola ordinaria e 0,50 euro di bonus.

Nel 2024 Inditex prevede una spesa capitale ordinaria di circa 1,8 miliardi euro, principalmente mirata all’ottimizzazione dello spazio commerciale, all’integrazione tecnologica e al potenziamento delle piattaforme online. Inoltre, è pianificato un programma straordinario di investimenti biennale per l’espansione logistica, con un budget di 900 milioni di euro all’anno nei periodi finanziari 2024 e 2025, finalizzato ad aumentare le capacità logistiche dell’azienda.

Zara e gli altri marchi: crescono le vendite dei negozi

Nel 2023, le vendite nei negozi sono cresciute del 7,9%, grazie a un maggior afflusso di clienti e all’incremento della produttività dei negozi. Il programma continuo di ottimizzazione e digitalizzazione dei negozi ha giocato un ruolo chiave in questo risultato. Nonostante una riduzione del 2% nel numero di negozi rispetto al 2022, il livello più alto di vendite è stato raggiunto grazie a un incremento del 2% dello spazio commerciale complessivo.

Il 2024 è iniziato positivamente per il gruppo dei marchi Zara, Bershka, Pull & Bear e Massimo Dutti, con un’accoglienza molto positiva delle collezioni primavera-estate, come dichiarato nella nota aziendale. Le vendite nei negozi e online, considerando l’effetto calendario dell’anno bisestile con un giorno di negoziazione extra a febbraio, sono aumentate del 11% tra l’1 febbraio e l’11 marzo 2024 rispetto allo stesso periodo del 2023. In positivo tutte le aree geografiche.

“Nel 2023 Inditex ha registrato risultati eccellenti. I nostri team hanno saputo cogliere le opportunità per continuare a crescere in modo redditizio. Stiamo investendo per guidare la crescita futura e continuare a offrire una remunerazione attrattiva agli azionisti” ha affermato il Ceo, Oscar Garcia Maceiras.