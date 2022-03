Webuild: maxi contratto da 1,3 miliardi in Australia per la tratta Gowrie-Kagaru

Insieme alle aziende del consorzio Regionerate Rail, Webuild si occuperà della realizzazione e dell’ammodernamento della trattata ferroviaria nello Stato del Queensland

Maxi contratto per Webuild in Australia. L’Australian Rail Track Corporation ha infatti nominato il consorzio Regionerate Rail – partecipato da Plenary Group, Clough, GS Engineering and Construction, e Webuild – quale preferred bidder (offerente preferito) per la realizzazione della tratta ferroviaria Gowrie-Kagaru.

Si tratta di una sezione rilevante del progetto Inland Rail, che attraverserà lo Stato del Queensland. Il contratto ha un valore complessivo di oltre 5 miliardi di dollari australiani, pari a 3,27 miliardi di euro, per la progettazione e la costruzione, di cui circa 1,3 miliardi di euro in quota Webuild.

Dopo l’annuncio, a Piazza Affari, il titolo guadagna l’1,3% a 1,628 euro.

La tratta Gowrie-Kagaru

Sulla Gowrie-Kagaru il consorzio si occuperà della realizzazione e dell’’ammodernamento di 128km di tratta ferroviaria. Si tratta della sezione più complessa per la tipologia delle geografie attraversate del progetto PPP Inland Rail, la linea ferroviaria da 1.700km che collegherà Brisbane, nello Stato del Queensland, a Melbourne, nello Stato di Victoria. Il contratto, da eseguire in regime di Partenariato Pubblico-Privato, prevede anche un periodo di manutenzione per 25 anni, a valle del completamento dell’opera.

Il commento di Pietro Salini

Pietro Salini, amministratore delegato di Webuild, ha dichiarato: ‘L’Australia rappresenta per noi uno dei mercati più strategici a livello globale, per le potenzialità che offre nel comparto della mobilità sostenibile e delle energie rinnovabili. Il coinvolgimento di Webuild in Inland Rail, soprattutto per la componente tecnicamente più complessa, è per noi motivo di grande orgoglio, perché racconta la reputazione che il Gruppo ha saputo costruire con le sue persone giorno per giorno nel Paese, in uno dei mercati più sfidanti al mondo dal punto di vista della qualità e delle competenze richieste”.