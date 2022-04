Wayne Thiebaud, Il pittore delle torte: opere in asta a New York da Phillips

Il prossimo 19 aprile, Phillips New York mette in asta opere di Waynw Thiebaud della Collezione familiare di Harry W. e Mary Margaret Anderson (unico proprietario)

Trattasi di stampe di Wayne Thiebaud che facevano parte della più ampia collezione storica di stampe, dipinti, disegni e sculture americani contemporanei di Harry W. (Hunk) e Mary Margaret (Moo) acquisiti durante la loro vita nella Bay Area di San Francisco.

Wayne Thiebaud with Kathan Brown, founding director of Crown Point Press, in the Crown Point studio, 2002

Gli Anderson iniziarono a collezionare alla fine degli anni ’60 e furono sempre veramente appassionati di incisione artistica, citata dalla coppia come “il loro primo amore” – persino Moo entrò nel settore della stampa e dell’editoria nel 1978, formando la 3EP Ltd. Press. Questa selezione di opere – in immagine, tecnica e tipografia – include alcuni dei migliori lavori creati da Wayne Thiebaud (vedi nostro articolo “Quanto vale la sua opera”) e gli stampatori e gli editori che hanno collaborato dagli anni ’70 al 2002.

Wayne Thiebaud

Four Cakes, from Recent Etchings I, 1979

Stima : $30,000 – 50,000

Le prime stampe della selezione che saranno offerte ad aprile sono il linoleum Boston Cremes di Wayne Thiebaud del 1971 e la litografia Rabbit di due diverse serie di sette immagini pubblicate da Parasol Press, Ltd., New York, sono state acquistate alla Menlo Park Gallery di Albert Smith. La confezione finemente incisa e colorata Four Cakes, della serie Recent Etchings n. 1, 1979, pubblicata anche da Parasol Press, è stata acquistata dalla Smith Andersen Gallery. La coppia di incisioni a puntasecca in omaggio Lipsticks-Black e Eight Lipsticks, 1988, e le variazioni di colore pastorali Hill River e Dark Hill River, 2002 sono state stampate e pubblicate dalla Crown Point Press di Kathan Brown a San Francisco. Gli Anderson erano collegati non solo con le loro gallerie locali, ma anche con gli artisti stessi. I “disegni stampati” dei due monotipi unici di Thiebaud sono stati acquistati direttamente dall’artista nel 1978. Freeway Curve e Twin Peaks Downgrade #1 sono esempi succosi e lussureggianti della sua caricatura su uno speedway urbano e dell’architettura di San Francisco Street.

Wayne Thiebaud | Rabbit, from Seven Still Lifes and a Rabbit, 1971 | Estimate: $15,000 – 25,000

Courtesy of Phillips

Gli Anderson sono sempre stati veramente appassionati di incisione artistica, citata dalla coppia come “il loro primo amore”, anche entrando nel settore della stampa e dell’editoria nel 1978, formando la 3EP Ltd. Press, dedita ai monotipi e alle forme uniche di incisione. Verso la fine degli anni ’70, si recavano spesso in studi e laboratori di stampa per coltivare amicizie con artisti che a quel punto erano figure significative dell’arte e della stampa americana, tra cui Ellsworth Kelly e Kenneth Tyler, uno stampatore Gemini che ha poi fondato la Tyler Graphics . L’ambiente del workshop e la portata artistica in continua espansione delle opere a cui hanno assistito hanno ispirato gli Anderson a promuovere il loro sostegno alle innovazioni nel mezzo, portando anche la loro figlia, Putter Pence, che ha ampliato 3EP a Los Angeles e ha aperto la sua galleria per mostrare queste stampe insieme ad altre edizioni contemporanee.

L’asta prevede anche opere di Jasper Johns sempre della medesima collezione.