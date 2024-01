Vinòforum 2024: partirà dal Circo Massimo la nuova dimensione di promozione del Made in Italy e dell’offerta turistica della Capitale

La passata edizione visitata da 46.500 operatori del settore, giornalisti, Food lovers. Il calendario della manifestazione dal 17 al 23 giugno

Vinoforum, la kermesse del gusto all’insegna delle eccellenze vitivinicole e gastronomiche del paese mix fra vini e grande cucina, divertimento e informazione, che ha superato il traguardo dei 20 anni con successo sempre crescente, si dà nella sua 21ma edizione ambiziosi traguardi. La manifestazione che si terrà a Roma dal 17 al 23 giugno, avrà come scenario una delle location più prestigiose al mondo: il Circo Massimo. L’annuncio è stato dato nel corso della conferenza stampa di presentazione da Emiliano De Venuti, organizzatore dell’evento che ha spiegato che la scelta del Circo Massimo come palcoscenico della nuova edizione, fa parte di un progetto che Vinòforum condivide con le istituzioni del territorio e che vede il Lazio diventare hub strategico per un comparto che – solo a Roma – conta oltre 40mila imprese tra agricoltura, industria, distribuzione e ristorazione. Con Vinòforum, il Circo Massimo diventerà non solo un luogo unico per la promozione delle eccellenze del territorio e di tutto il Made in Italy ma si inserirà in un’ottica di fruizione e promozione dell’offerta turistica capitolina”.

“Saremo presenti a Vinòforum – ha aggiunto Sabrina Alfonsi, Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti – per sottolineare da un lato l’importanza strategica che il territorio della Capitale e della sua città metropolitana ricoprono per il settore vitivinicolo ed enoturistico, a partire dal ruolo che sta svolgendo il Consorzio Roma DOC, e dall’altro per segnalare, ai produttori e alle realtà imprenditoriali del settore, che le istituzioni del territorio nel loro complesso sono al loro fianco”. “Sono felice di annunciare la presenza della Regione Lazio a Vinòforum – ha dichiarato a sua volta Giancarlo Righini, Assessore Bilancio, Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste – in un contesto di assoluta eccellenza nel quale vogliamo ribadire il nostro impegno nel promuovere la viticoltura di qualità. Attraverso iniziative mirate ed efficaci intendiamo sostenere la crescita e la visibilità delle nostre aziende, promuovendo una produzione sostenibile e di alta qualità che rifletta l’identità unica della nostra regione”. Obiettivo condiviso da Massimiliano Raffa, Commissario Straordinario di Arsial per il quale il mondo del vino ha una grande capacità di esprimere i valori e le peculiarità di un territorio. “Attraverso strategie innovative e azioni di livello internazionale – ha concluso – vogliamo contribuire al successo delle imprese e dell’enologia del Lazio, promuovendo una presenza forte e distintiva sui mercati”.

La passata edizione di Vinoforum ha registrato numeri importanti: nei 10 giorni della manifestazione 2023 che ha occupato una superficie di 15.000 metri quadrati, ed è stata visitata da 46.500 operatori del settore, giornalisti, Food lovers che si sono interfacciati con 903 aziende espositrici, sono stati dati in degustazione 2500 vini. Nei cinquecento eventi che hanno avuto luogo durante la kermesse sono stati coinvolti 50 chef italiani, sono stati registrati 88 corsi gratuiti di degustazione di olio EVO spirits, 30 wine top casting 40 Food show, 20 Food talk per Roma Food experience, 20 temporary restaurant