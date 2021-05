Vino: la Primavera del Chiaretto Bardolino riapre le porte delle cantine del Garda

Coinvolte venti cantine in un percorso che unitamente alle degustazioni punta a promuovere una conoscenza più approfondita del territorio e dei suoi prodotti tipici

La Primavera apre le porte delle cantine del Chiaretto di Bardolino. Sabato 22 e domenica 23 maggio per la manifestazione organizzata dal Consorzio di Tutela del Chiaretto e del Bardolino, dalla Fondazione Bardolino Top e dal Comune di Bardolino una ventina di aziende che producono il celebre vino rosa che risale a Pompeo Molmenti (Venezia 1852 – Roma 1928), personaggio eclettico e nobile figura della vita intellettuale italiana dell’epoca (particolarmente di Venezia), apriranno al pubblico.

Durante il penultimo weekend del mese: sarà così possibile conoscere le cantine e il territorio gardesano attraverso percorsi accompagnati in azienda e degustazioni guidate di Chiaretto di Bardolino e di altri vini e prodotti tipici. Le cantine che aprono le porte al pubblico per l’occasione sono dislocate sulla riviera gardesana e nell’entroterra, da Bardolino a Sommacampagna, Salionze e Cavaion Veronese, da Villafranca a Lazise, da Marciaga a Custoza, Bussolengo, Castelnuovo, Cisano, Affi e Colà.

“L’obiettivo di Chiaretto in Cantina – spiega Franco Cristoforetti, Presidente del Consorzio di Tutela del Chiaretto e del Bardolino – è far conoscere il nostro territorio e le sue eccellenze enogastroniche. Le cantine accoglieranno gli ospiti con i loro vini e le loro storie, creando un momento di incontro per conoscere meglio il vino rosa del lago di Garda veronese”.

Sul sito del Consorzio del Chiaretto di Bardolino (consorziobardolino.it) vengono riportate tutte le indicazioni per la prenotazione delle varie proposte di visita e di degustazione messe a disposizione dalle varie cantine. Le visite, organizzate dalle singole aziende, si svolgeranno nel pieno rispetto delle normative riguardanti il distanziamento sociale.

Le cantine aderenti sono: Aldo Adami, Bergamini, Cà Bottura, Casetto, Costadoro, Garda Natura, Gorgo, Guerrieri Rizzardi, Il Pignetto, La Pedocchina, La Pesenata, Le Fraghe, Le Vigne di San Pietro, Marchesini Marcello, Albino Piona, Ronca, Seiterre in Tenuta San Leone, Valetti, Vitevis in Cantina Castelnuovo del Garda.

Negli stessi giorni prenderà il via anche la seconda edizione di 100 Note in Rosa, rassegna musicale con un fitto calendario di concerti live nei ristoranti, wine bar e hotel della città di Verona, della provincia e del lago di Garda: sono cento gli eventi di artisti emergenti in programma sui plateatici all’ora dell’aperitivo serale accompagnati dall’Aperitivo di Verona, a base di Chiaretto di Bardolino e formaggio Monte Veronese Dop.