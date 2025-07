Esplosione Roma via dei Gordiani al distributore di benzina: forte boato, almeno 10 feriti. Danni vicino a Villa De Sanctis, residenti in fuga

Esplosione a Roma in via dei Gordiani, vicino Villa De Sanctis, al distributore di benzina. Forte boato sentito in tutta la città, almeno 10 i feriti. Residenti in fuga

Esplosione a Roma in via dei Gordiani, vicino a Villa De Sanctis. La Capitale si è svegliata stamani con un forte boato che, poco dopo le 8, è stato avvertito chiaramente in tutto il quadrante sud-est della città: l’esplosione è avvenuta al Prenestino, in un distributore di Gpl durante un’operazione di rifornimento, e ha rilasciato in cielo una palla di fuoco. Almeno 10 i feriti, tra cui otto poliziotti e un autista dei vigili del fuoco. Ci sarebbero feriti anche tra gli abitanti dei palazzi vicini, investiti dall’onda d’urto. Cinque feriti sono stati portati in ospedale.

Esplosione Roma via dei Gordiani al distributore di benzina

L’incidente – secondo una prima ricostruzione – è avvenuto proprio mentre sul posto arrivava una squadra dei vigili del fuoco, chiamata precedentemente per un incidente che aveva coinvolto un camion. Le fiamme si sono propagate rapidamente a un deposito giudiziario che si trova alle spalle del distributore e i vigili sono ancora impegnati nello spegnimento.

Esplosione Roma: distributore di benzina vicino Villa De Sanctis

Il distributore sorge all’altezza di Villa De Sanctis. Nelle immediate c’è anche un centro sportivo con piscina e centro estivo, che – stando alle prime immagini diffuse sui social – appare gravemente danneggiato dall’onda d’urto. Il centro sportivo e due palazzi sono stati evacuati e la fermata Teano della Metro C è stata chiusa. Sul posto si è recato l’assessore alle Periferie di Roma Capitale, Giuseppe Battaglia.

L’agenzia di stampa Agi, in contatto con le autorità municipali, ha raccolto il racconto di uno dei consiglieri di maggioranza Claudio Poverini che riferisce: “Dopo la prima esplosione alcune persone si sono messe in fuga nel parco. Dalle prime notizie sappiamo che ci sono feriti. Al momento l’area è delimitata dalla protezione civile e dai vigili del Fuoco per la messa per l’intervento e la ricerca delle persone”.

Tanta la paura dei cittadini residenti nelle immediate vicinanze del distributore: “Siamo stati svegliati da un boato, sembrava una bomba, un attentato”. Così Paola abitante di un condominio di via dei Gordiani descrive gli attimi di paura provati stamani. “Non abbiamo capito di cosa si trattasse, tutti i vetri hanno tremato. Poteva essere una bomba, il terremoto, non capivamo. Poi dal fumo e abbiamo capito che era una esplosione” dice Francesco, inquilino di uno stabile accanto.