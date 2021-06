Vino: exploit dell’Italia al concorso mondiale sull’abbinamento cibo-vini rosati

Cinque vini italiani in prima posizione al Concouirs Mondial Food & Rosé Selection. I migliori per l’aperitivo, pesce crudo, salumi,, carne cotta e formaggi. Il drink pink sempre più di moda.

TUTTI I VINI PREMIATI CON I RELATIVI ABBINAMENTI

L’Italia, ha conquistato cinque titoli alla prima edizione della Food & Rosé Selection del Concours Mondial de Bruxelles dedicato ai pink wine label che a L’Aquila ha visto ‘sfilare’ oltre 120 etichette top d’Europa, dalla Francia, al Portogallo, a Spagna, Romania, Bulgaria, Moldavia, Slovacchia, in gara per i migliori abbinamenti cibo-vino rosato dell’anno.

Ventiquattro i pink label che, secondo la prestigiosa giuria composta da 45 esperti internazionali, brillano per la spiccata versatilità non solo durante l’happy hour ma anche e soprattutto a tutto pasto, tanto da candidarsi a diventare le nuove ‘star’ delle tavole di ogni consumatore, esperto o semplice appassionato.

Il nostro paese si è attestato ai primi posti nelle categorie: aperitivo (con il Joy Rosé Brut 2020 dell’azienda friulana Forchir Di Bianchini), pesce crudo (con il Marisa Cuomo Rosato 2020 della cantina campana Marisa Cuomo), salumi (con il Rosè d’Amour 2019 dell’azienda ligure Possa), carne cotta (con il Karma Rosé 2020 dell’azienda abruzzese Chiusa Grande) e formaggio (con Il Casato Pinot Grigio Rosato 2020 dell’azienda veneta Schenk Italia).

Ad animare i fornelli della gara è stata la cucina del ristorante aquilano Magione Papale che per l’occasione ha proposto piatti di terra e di mare tipici dell’Abruzzo, preparati insieme ai ragazzi dell’Istituto Alberghiero “Leonardo da Vinci L’Aquila”. Una vera e propria carrellata di eccellenze made in Abruzzo, proposte alla cieca insieme ai vini finalisti della competizione sotto forma di ricette gourmet che vanno: dai Paccheri con Ventricina del Vastese dolce e mozzarelline allo Zafferano DOP dell’Aquila alla Zuppettina fredda di Lenticchie di Santo Stefano di Sessanio, Patata “Agata” IGP del Fucino e salsiccia di fegato aquilana piccante; dal Brodetto di pesce all’abruzzese al Caciocavallo di Pescocostanzo su pane di Solina con miele millefiori abruzzesi; dagli Arrosticini abruzzesi ai Veli di spada con Fico secco reale di Atessa su piangiocche fritte; fino alle ricette dolci a base di Amaretti morbidi e mostaccioli, senza tralasciare le proposte per l’aperitivo, come la Strascicata di controfiletto di manzo.

La gara, è stata inoltre l’occasione per fare il punto sul fenomeno del drink pink grazie agli incontri curati da: Consorzio per la Tutela dei Vini d’Abruzzo; Gilles Masson e Nathalie Poulzagues, rispettivamente direttore e project manager del Centro di ricerca e sperimentazione sul vino rosato in Provenza; Pierpaolo Penco, consulente di marketing enogastronomico di Affinamenti e Country Manager Italia di Wine Intelligence; Kateřina Slezáková e Gaia Gottardo, rispettivamente responsabile marketing di Vinolok e distributore Vinolok presso Amorim Cork Italia S.p.A.

La prossima edizione Selezione Rosè del Concours Mondial de Bruxelles si terrà a marzo 2022, ma questa volta in Spagna.

Tutti i vini premiati:

Miglior vino rosato da APERITIVO:

Marrenon Petula 2020

Marrenon Vignobles en Luberon et Ventoux, Côtes du Lubéron rosé ǀ Rhone Valley, FRANCIA

Rabo de Gala Rosé 2020

Casa Santos Lima – Companhia Das Vinhas S.a., Vinho Regional Lisboa ǀ Lisbona, PORTOGALLO

Joy Rosé Brut 2020

Az. Forchir Di Bianchini G.&c. S.s.a., Prosecco DOC ǀ Friuli Venezia Giulia, ITALIA

Miglior vino rosato per il PESCE CRUDO:

Gardian Grenache – Cinsault – Syrah 2020

SAS Alma Cersius, IGP Coteaux de Béziers ǀ Languedoc-Roussillon, FRANCIA

Typic 2020

Bwine, Pays d’Oc IGP rosé ǀ Languedoc-Roussillon, FRANCIA

Marisa Cuomo Rosato 2020

SRL Cantine Marisa Cuomo, Costa d’Amalfi DOC ǀ Campania, ITALIA

Miglior vino rosato per il PESCE COTTO:

Rosé d’une Nuit 2020

SASU Fonjoya delta, Languedoc Saint-Saturnin ǀ Languedoc-Roussillon, FRANCIA

Fleur de l’Amaurigue 2020

Domaine de l’Amaurigue, Côtes de Provence rosé ǀ Provence, FRANCIA

Les Hauts de Montrouge 2020

Les Hauts de Montrouge, Côtes de Gascogne IGP ǀ Sud-Ouest, FRANCIA

Miglior vino rosato per SALUMI:

Rosé Minéral 2020

Producta Vignobles, Bordeaux Rosé ǀ Bordeaux, FRANCIA

Finca Cerrada Rosado Bio 2020

Vinicola de Tomelloso SCL, La Mancha ǀ Castilla-la-Mancha, SPAGNA

Rosè d’Amour 2019

Azienda Agricola Possa ǀ Liguria, ITALIA

Miglior vino rosato per la CARNE COTTA:

Karma Rosé 2020

Azienda Agricola Chiusa Grande, Cerasuolo d’Abruzzo DOC ǀ Abruzzo, ITALIA

*unanime

Champagne Cédric Guyot Brut Rosé Cuvée Tradition

Champagne Cédric Guyot EARL, Champagne ǀ Champagne, FRANCIA

* in particolare con spiedini di agnello

Champagne Brut Rosé Pierre Mignon

Champagne Pierre Mignon, Champagne ǀ Champagne, FRANCIA

* premio speciale per questo magnifico spumante, che si abbina perfettamente anche alle carni bianche

Miglior vino rosato per il CIBO PICCANTE:

Casa de Illana Alma Rosé 2020

Bodegas y Viñedos Illana SL, Ribera del Jucar ǀ Castilla-la-Mancha, SPAGNA

Viña Nava Garnacha Rosé 2020

Anecoop S. Coop., Navarra ǀ Navarra, SPAGNA

Mysterium Roze 2017

Sc Jidvei SRL Filiala Alba, Târnave ǀ Transylvania, ROMANIA

Miglior vino rosato per il FORMAGGIO:

Quantum Rose Pinot Noir Syrah 2020

Domaine Boyar International EAD, PGI Thracian Valley ǀ Thrace, BULGARIA

Kazayak Suvorov Merlot Rose 2020

Suvorov-Vin Ltd. ǀ Stefan Voda, MOLDAVIA

Il Casato Pinot Grigio Rosato 2020

Schenk Italia Spa, DOC delle Venezie ǀ Veneto, ITALIA

Miglior vino rosato per il DESSERT:

Raymond Bossis Rosé 2019

SCEA Les Groies, Pineau des Charentes ǀ Charentes, FRANCIA

Amatista Moscato Rosé

Anecoop S. Coop., Valencia ǀ Valencia, SPAGNA

Vino Raca Frankovka Modra 2015

Villa Vino Raca A.S. ǀ SLOVACCHIA