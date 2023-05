Condividi Twitter

Vino: alla Cornell University di New York Lectio Magistralis su Prosecco e il territorio di Conegliano Valdobbiadene

Migliaia di studenti in presenza e in collegamento per conoscere la storia del Prosecco Carpenè Malvolti e la sua relazione con il territorio

Storia del Prosecco e del Territorio delle Colline di Conegliano e Valdobbiadene Patrimonio UNESCO sono stati oggetto di una Lectio Magistralis che si è tenuta alla Cornell University di New York: migliaia di studenti in presenza e collegati da remoto hanno potuto seguire l’evento in collegamento dalla “1868 Gallery” della Carpenè-Malvolti in Conegliano. La Cornell University è tra le maggiori Università statunitensi con oltre ventimila studenti, fondata nel 1865 da Ezra Cornell e da Andrew Dickson White con la mission di “Fondare un Istituto dove chiunque possa trovare istruzione in qualsiasi campo” La lectio magistralis, organizzata dalla Senior Lecturer – Food and Beverage Prof.ssa Cheryl Stanley, ha dato modo a migliaia di Studenti ed alle proprie Famiglie di venire a contatto con la Storia del Prosecco e del Territorio in modo storico, economico ed enologico”. Migliaia di studenti in presenza e in collegamento per conoscere la storia del Prosecco Carpenè Malvolti e la sua relazione con il territorio Il Sindaco di Conegliano Fabio Chies ha virtualmente accolto ed introdotto gli Studenti nella città di Conegliano con un video messaggio: “Una storia indissolubile quella tra Conegliano e la Carpenè-Malvolti, una storia di valori, di tradizioni e di Territorio; proprio quello delle Colline di Conegliano e Valdobbiadene che ha ottenuto finanche il riconoscimento UNESCO, quale Patrimonio dell’Umanità”. Mariagrazia Morgan dirigente scolastica della Scuola Enologica di Conegliano parlando di Territorio e cultura ha affermato “La nostra Scuola ha un fortissimo legame con la Carpenè-Malvolti, in modo particolare con Antonio Carpenè che la fondò insieme a Gian Battista Cerletti già nel 1876. Da Scuola Enologica è diventata un vero e proprio Campus che conta con l’Università e con i corsi ITS circa 2000 Studenti. La Scuola Enologica ha dato l’avvio alla vocazione vitivinicola del territorio La Scuola Enologica è particolarmente legata al Territorio Unesco, corrispondente alle zone di produzione del Prosecco D.O.C.G., in quanto ha dato l’avvio a quella che è stata la vocazione vitivinicola del nostro Territorio, ma ha anche formato tutti i tecnici che hanno contribuito alla crescita dal punto di vista vitivinicolo ed anche nella produzione di vini di eccellente qualità della zona”. La Cornell University nella persona della Prof.ssa Stanley ha altresì espresso grande soddisfazione e profonda gratitudine al Sindaco Chies, alla Dirigente Morgan ed alla medesima Carpenè-Malvolti per il prezioso contributo riservato alla didattica universitaria.