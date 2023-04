Vini da collezione provenienti dalla tenuta Masseto in vendita online all’asta Sothebys

Sotheby’s e Masseto insieme in una vendita online con bottiglie che usciranno direttamente dal Masseto Caveau

I vini toscani hanno un pedigree consolidato tra gli intenditori di vino di tutto il mondo. Il Masseto, nato da un piccolo fazzoletto di terreno argilloso pliocenico millenario sulla costa toscana e affacciato sul Mar Tirreno, si è guadagnato un posto unico nel pantheon dei vini da collezione, fino a diventare uno dei vini più pregiati e ambiti in tutta Italia e non solo.

La tenuta Masseto si trova su una collina magica dove le uve qui coltivate creano vini unici, individuali, complessi, avvincenti ma eleganti, con ogni annata che ha la personalità specifica di Masseto, ma mostra sempre una sfaccettatura diversa.

Asta Sotheby’s e Masseto aperta fino al 27 aprile

Sotheby’s e Masseto presentano all’asta un numero estremamente limitato di bottiglie in vari formati direttamente dal Masseto Caveau, lo spazio più segreto della cantina dell’azienda scavato in profondità sotto l’omonimo vigneto. È in questa location dal design straordinario che le bottiglie di ogni annata Masseto riposano in perfette condizioni, ciascuna protetta nella propria culla d’acciaio. La vendita online comprende annate che coprono tre decenni, tra cui 35 casse contenenti le annate 2006, 2010 e 2011, oltre a magnum, doppi magnum, imperiali. 46 lotti per 132 bottiglie in totale che portano una stima di circa € 200.000.

Agli aggiudicatari un invito alla cantina Masseto entro la fine del 2024

Tutte le bottiglie del Masseto Caveau saranno presentate in casse di rovere realizzate a mano da un artigiano di Bolgheri, che sono numerate e contengono un certificato di origine firmato da Axel Heinz, Direttore della Tenuta. Inoltre, ogni bottiglia è accompagnata da un Prooftag®, che attesta l’autenticità del vino. Tra questi anche la data di uscita della bottiglia dal Caveau, riportata sull’etichetta frontale: aprile 2023. Inoltre, Caveau è presente su ogni capsula così come sui sigilli di garanzia che chiudono gli astucci di legno – singolare conferma di impermeabilità alla provenienza.



I vini più interessanti