Venezia 80.Festival Internazionale d’Arte Cinematografica: il Leone d’Oro a Yorgos Lanthimos. Ecco tutti i vincitori

Si è conclusa l’Ottantesima edizione del Festival Internazionale del Cinema di Venezia con un gran successo. Il Leone d’Oro per il migliore film è andato a ‘Poor Things’ di Lanthimos (Regno Unito; il Gran Premio della Giurria a Aku Wa Sonzai Shina (Evis does exist) di Ryusuke Hamaguchi (Giappone); il premio per la migliore regia a Matteo Garrone per il film “Io Capitano” (Italia, Belgio; il Leone d’Oro alla Carriera a Lilian Cavani

Si è conclusa ieri sera la Kermesse veneziana dedicata all’Ottantesimo Festival del Cinema che ha visto, come non mai, una grande partecipazione di celebrità italiane ed internazionali che hanno raggiunto durante tutta la settimana il Lido di Venezia. La Giuria di VENEZIA 80, presieduta da Damien Chazelle e composta da Saleh Bakri, Jane Campion, Mia Hansen-Løve, Gabriele Mainetti, Martin McDonagh, Santiago Mitre, Laura Poitras e Shu Qi, dopo aver visionato i 23 film in competizione ha deciso di assegnare i seguenti premi:

LEONE D’ORO per il miglior film a: POOR THINGS di Yorgos Lanthimos (Regno Unito) LEONE D’ARGENTO – GRAN PREMIO DELLA GIURIA a: AKU WA SONZAI SHINAI (EVIL DOES NOT EXIST) di Ryusuke Hamaguchi (Giappone) PREMIO PER LA MIGLIORE REGIA a: Matteo Garrone per il film IO CAPITANO (Italia, Belgio) COPPA VOLPI.

Per la migliore interpretazione femminile a: Cailee Spaeny nel film PRISCILLA di Sofia Coppola (USA, Italia) COPPA VOLPI, per la migliore interpretazione maschile a: Peter Sarsgaard nel film MEMORY di Michel Franco (Messico, USA) PREMIO PER LA MIGLIORE SCENEGGIATURA a: Guillermo Calderón e Pablo Larraín per il film EL CONDE di Pablo Larraín (Cile).

PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA a: ZIELONA GRANICA (GREEN BORDER) di Agnieszka Holland (Polonia, Francia, Repubblica Ceca, Belgio)

PREMIO MARCELLO MASTROIANNI a un giovane attore o attrice emergente a: Seydou Sarr

nel film IO CAPITANO di Matteo Garrone (Italia, Belgio)

PREMIO ORIZZONTI PER IL MIGLIOR CORTOMETRAGGIO a: A SHORT TRIP di Erenik Beqiri (Francia) VENICE SHORT FILM NOMINATION FOR THE EUROPEAN FILM AWARDS 2023 a: A SHORT TRIP

di Erenik Beqiri (Francia)

Il PREMIO VENEZIA CLASSICI PER IL MIGLIOR FILM RESTAURATO a: OHIKKOSHI (MOVING)

di Shinji Sōmai (Giappone, 1993).

VENICE IMMERSIVE La Giuria VENICE IMMERSIVE presieduta da Singing Chen e composta da Pedro Harres e German Heller dopo aver visionato i 28 progetti in concorso, assegna:

Il GRAN PREMIO VENICE IMMERSIVE a: SONGS FOR A PASSERBY di Celine Daemen (Paesi Bassi) il PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA VENICE IMMERSIVE a: FLOW di Adriaan Lokman (Paesi Bassi, Francia) il PREMIO PER LA REALIZZAZIONE VENICE IMMERSIVE a: EMPEREUR (EMPEROR) di Marion Burger e Ilan Cohen (Francia, Germania) LEONE D’ORO ALLA CARRIERA 2023 a: LILIANA CAVANI

TONY LEUNG CHIU-WAI.

CARTIER GLORY TO THE FILMMAKER AWARD 2023 a: WES ANDERSON PREMIO CAMPARI PASSION FOR FILM 2023 a: TONINO ZERA.