Vaccino AstraZeneca, si riparte: le regole nelle principali Regioni

Alle 15 di oggi riprenderà la somministrazione del vaccino AstraZeneca – Si dovranno recuperare circa 200mila vaccinazioni – Ecco la tabella di marcia stabilita dalle principali Regioni

Si riparte con il vaccino AstraZeneca. Dopo il via libera dell’Ema che, dopo tre giorni di analisi, ha giudicato il vaccino “sicuro ed efficace”, le Regioni potranno riprendere le somministrazioni, cercando di recuperare i tre giorni persi a causa della sospensione precauzionale durante i quali sono saltate circa 200mila vaccinazioni.

In Italia si ricomincia alle 15 di oggi, ma come da tradizione, ogni territorio andrà in ordine sparso, sperando di recuperare il terreno perso nelle prossime due settimane.

VACCINI: LOMBARDIA, LAZIO, PUGLIA E SICILIA

La Lombardia e il Lazio hanno confermato gli appuntamenti per chi era già stato convocato per oggi pomeriggio. Le somministrazioni saltate fino alle 15 di oggi invece saranno riprogrammate. Secondo le previsioni della Regione Lombardia, il ritardo accumulato sarà recuperato in una settimana.

Impostazione simile per la Sicilia, dove alle 15 di oggi ripartirà la somministrazione del vaccino AstraZeneca per gli over 70, gli insegnanti e le forze dell’ordine. La Regione ha fatto sapere che gli uffici dell’assessorato alla Salute stanno già ricalendarizzando gli appuntamenti, inviando dei messaggi sms ai cittadini che hanno diritto alla vaccinazione e che avevano una prenotazione per i giorni 15, 16, 17, 18 marzo e fino alle ore 15 del 19 marzo.

In Puglia alle 15 si riparte con le forze dell’ordine. Poi toccherà al personale scolastico e alle altre categorie che dovranno ricevere il vaccino AstraZeneca.

EMILIA ROMAGNA E TOSCANA

Impostazione simile alle precedenti anche per Emilia Romagna. La Regione ha comunicato che: “chi aveva prenotato un appuntamento per i giorni in cui era vigente la sospensione del vaccino AstraZeneca, riceverà una comunicazione da parte delle Aziende sanitarie con la data del nuovo appuntamento. Chi aveva già un appuntamento per la vaccinazione a partire da oggi (19 marzo) alle 15 e nei giorni successivi, e non gli sono state finora comunicate variazioni, manterrà l’appuntamento già fissato e potrà presentarsi regolarmente al punto vaccinale indicato. È già stata indicazioni a tutte le Aziende sanitarie di rafforzare l’attività e riprendere quella programmata relativa ad AstraZeneca”.

In Toscana, i cittadini che hanno già una prenotazione dalle 15 di oggi dovranno presentarsi presso il centro vaccinale indicato. Chi invece ha ricevuto una comunicazione di disdetta a causa della sospensione imposta a livello nazionale, dovrà riprendere un appuntamento, ma beneficerà di una priorità. Le somministrazioni dovrebbero essere recuperate tra il 22 e il 25 marzo.

LIGURIA, UMBRIA E MARCHE

In Liguria e in Umbria le somministrazioni del vaccino AstraZeneca riprenderanno a partire da lunedì 22 marzo, mentre nelle Marche si ripartirà sabato 20 marzo dopo aver avvertito chi aveva già un appuntamento.