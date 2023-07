Unione Industriali Torino: nasce il Gruppo Credito, Finanza e Assicurazioni

Il Gruppo Credito, Finanza e Assicurazioni riunisce più di quaranta aziende, inclusi istituti bancari, advisor, imprese assicurative, broker e società finanziarie, rappresentando settori chiave per lo sviluppo economico del territorio. Nella prima assemblea svoltasi giovedi 15 luglio definite le cariche sociali

Unione Industriali Torino ha costituito il Gruppo Credito, Finanza e Assicurazioni. Il nuovo raggruppamento merceologico è stato ufficialmente formato durante l’assemblea costitutiva tenutasi nella giornata di giovedì 15 luglio.

Il Gruppo Credito, Finanza e Assicurazioni riunisce oltre quaranta aziende, tra cui banche, advisor, imprese assicurative, broker, SIM, SGR e società finanziarie, che rappresentano settori cruciali per lo sviluppo economico del territorio. Tra i fondatori anche oltre dieci dei principali istituti di credito operanti nella zona, una novità assoluta per l’Unione Industriali Torino, che in passato non aveva mai avuto banche tra i propri associati.

Gli obiettivi del nuovo Gruppo

Il neo Gruppo ha l’obiettivo di sostenere le imprese associate nelle relazioni con istituzioni, organizzazioni economiche, politiche, sindacali e altre componenti della società. Si impegna a comprendere le esigenze delle imprese e del territorio al fine di promuovere e proporre progetti legati al mondo finanziario, come la crescita aziendale, il rafforzamento del patrimonio e le tematiche legate all’ambiente, al sociale e alla governance (ESG).

Il Gruppo Credito, Finanza e Assicurazioni punta mira a rafforzare e consolidare i legami tra le oltre duemila aziende associate e il sistema finanziario. Questo include la promozione di una visione integrata tra i diversi settori merceologici rappresentati. Ciò offre un’opportunità per presentarsi in modo coeso agli interlocutori istituzionali, gestire le risorse dei Fondi Strutturali e condividere progetti che favoriscono la crescita e la competitività delle imprese, la transizione digitale e la sostenibilità.

Definite la composizione delle cariche sociali

Durante la prima assemblea sono state definite le cariche sociali. Erica Azzoaglio della Banco Di Credito P. Azzoaglio è stata nominata presidente, mentre Stefano Cappellari di Intesa Sanpaolo e Alberto Pianta di Marsh spa sono stati nominati vicepresidenti.

Gli altri membri del consiglio includono Giuseppe Aimi di Bper Banca, Adriano Celenza di Tis The Insurance Service Srl, Paolo Careddu di Banca Ifis, Gian Enrico Plevna di Adb Corporate Advisory Srl, Giancarlo Poletto di Banca Del Piemonte, Umberto Pratis di Praker International Insurance Broker Srl, Luca Proietti di P&R Broker, Federico Tiribocchi di Aon Spa e Marco Alessandro Tringali di Assiteca Spa.