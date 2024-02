Unicredit sostiene la futura generazione di velisti nella Youth America’s Cup

La Unicredit Youth America’s Cup, in programma dal 17 al 26 settembre a Barcellona, è aperta ai giovani tra i 18 e i 25 anni. Ecco tutti i dettagli

Unicredit fa il suo debutto nel mondo della vela sostenendo la terza edizione della Youth America’s Cup, presentando il naming partner Unicredit Youth America’s Cup. Questo evento, in programma dal 17 al 26 settembre a Barcellona, è dedicato ai giovani di età compresa tra i 18 e i 25 anni. Le regate saranno visibili dalla costa, mentre l’evento sarà trasmesso in diretta mondiale sui canali broadcast e online.

La Unicredit Youth America’s Cup

La Youth America’s Cup si inserisce nella cornice della 37a edizione dell’America’s Cup Louis Vuitton, evidenziando l’attenzione alla sostenibilità e alla promozione di uno sviluppo economico e sociale sostenibile. Con sei team di America’s Cup già confermati e altrettanti iscritti da vari Paesi, le regate si svolgeranno su imbarcazioni monoscafo della classe AC40 e saranno precedute da giorni di prove, culminando nella Serie Finale del 26 settembre, dove i migliori si contenderanno il titolo della Unicredit Youth America’s Cup.

I turni di qualificazione iniziali vedranno un totale di otto gare completate per entrambi i gruppi e i primi tre team di ciascun gruppo passeranno alla serie finale di quattro gare. In occasione della finale del 26 settembre si terrà anche la finale della Unicredit Youth America’s Cup: i due team migliori si affronteranno in un match race conclusivo per aggiudicarsi il titolo e il trofeo della Unicredit Youth America’s Cup. Unicredit progetterà questo trofeo, che sarà svelato nella primavera del 2024.

I commenti

Il ceo di Unicredit Group, Andrea Orcel, ha commentato l’importanza di supportare un evento che valorizza il talento emergente e promuove le corrette prassi in ambito Esg. “Un approccio pienamente in linea con la strategia di UniCredit”, ha concluso l’ad.

Grant Dalton, ceo dell’America’s Cup Event, ha accolto con entusiasmo il coinvolgimento di UniCredit, sottolineando il ruolo fondamentale che avrà nel rivelare i futuri talenti della vela e nel portare la competizione a nuovi livelli di successo. “Vedere una flotta di AC40 al largo della costa di Barcellona con a bordo i migliori giovani velisti del mondo sarà un grande spettacolo”, ha concluso Dalton.