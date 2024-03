I settori premiati sono quelli dell’HR e Organization e dei Pagamenti – Pioggia di riconoscimenti anche per Poste Italiane

UniCredit si aggiudica tre premi all’AIFIn “Financial Innovation – Italian Awards”, nelle categorie “HR ed Organization” e “Pagamenti”. Si tratta di un riconoscimento annuale che ha lo scopo di promuovere il ruolo dell’innovazione nel settore bancario, assicurativo e finanziario. Anche Poste Italiane è stata protagonista al Premio AIFIn 2024, guadagnandosi il titolo di Istituzione Finanziaria più Innovativa dell’Anno nella categoria “Altre Istituzioni Finanziarie”.

“Siamo molto orgogliosi di questi riconoscimenti” ha detto Remo Taricani, Deputy Head of Italy, UniCredit, “che certificano e confermano il nostro impegno nell’investire in ognuna delle nostre persone, per riconoscere talento e potenzialità e promuovere lo sviluppo di tutte le competenze presenti nella nostra azienda. Allo stesso modo, continuiamo a mettere in campo risorse significative per la ricerca e la sperimentazione di soluzioni innovative e sostenibili, al fine di migliorare il livello e la qualità del servizio per i clienti”.

Unicredit prima della classe con “Talento diffuso”

Nel dettaglio, la Banca è stata riconosciuta “best-in-class” nelle categorie: “HR e Organization” con il progetto “Talento Diffuso’’, una campagna massiva di valorizzazione e allenamento dei talenti unici e distintivi di ciascun collega, che ha coinvolto otto mila dipendenti della rete italiana. Il programma di sviluppo si declina in un laboratorio di allenamento del talento che prevede fino a 20 ore di formazione pro capite, a cui stanno partecipando già circa 2000 persone, dai ruoli di consulenti ai Vice Area Manager. Le metodologie utilizzate all’interno del percorso formativo hanno l’obiettivo di far emergere le caratteristiche distintive individuali e di squadra, di valorizzarle, facilitando l’allineamento fra i ruoli svolti dalle persone e la massima espressione dei propri talenti.

Nella sezione Pagamenti vince con UC Pay FX e InApp POS

Inoltre Unicredit è stata la prima della classe anche nella categoria “Pagamenti” con il servizio di pagamento internazionale “UC Pay FX’’, che offre la conversione istantanea dall’euro in oltre 110 valute, incluse valute esotiche (ad es. Korean Won, Thai Baht, Sterlina Egiziana), disponibile su tutti i canali e per tutti i clienti della banca.

Infine UniCredit sale sul podio, sempre nella categoria pagamenti, anche con il terzo posto di “InApp POS’’, la soluzione di pagamento basata su App per smartphone o tablet, scaricabile sul dispositivo di proprietà dell’esercente. In questo modo il device personale funge da vero e proprio terminale, che consente di accettare il pagamento di beni e servizi con strumenti e soluzioni di pagamento su tutti i principali circuiti di debito e di credito.

I premi di Poste Italiane

Poste ha ricevuto tre ulteriori riconoscimenti, dimostrando il suo impegno nel fornire soluzioni finanziarie accessibili e trasparenti ai propri clienti. Ha ottenuto il primo posto per la nuova Intranet NoidiPoste, dedicata ai dipendenti e pensionati del gruppo, e si è classificata al terzo posto nella categoria credito con il “Simulatore Prestito per te“, strumento che consente di inserire l’importo richiesto e ricevere la massima rata sostenibile. Infine, nella categoria Wealth e Asset Management, ha conquistato il terzo posto con il “Buono Soluzione Futuro“.

Che cos’è l’AIFIn “Financial Innovation – Italian Awards

L’AIFIn “Financial Innovation – Italian Awards” è parte dell'”Osservatorio AIFIn Innovazione Finanziaria” come punto di osservazione privilegiata sulla propensione all’innovazione delle istituzioni finanziarie e sulla loro capacità di anticipare e guidare i cambiamenti di mercato.

La selezione dei progetti vincitori avviene secondo principi di indipendenza, obiettività e trasparenza. I giurati, che cambiano ogni anno, vengono selezionati sulla base di specifici criteri di indipendenza. In questa edizione del Premio sono stati analizzati 76 progetti in totale. Il premio è stato consegnato nell’ambito del Convegno Financial Innovation Day, presso la Camera di Commercio Svizzera in Italia, che quest’anno ha celebrato anche i 20 anni di attività di AIFIn.

Aggiornato alle ore 15:15 di mercoledì 6 marzo 2024