Unicredit: scuola digitale per il Sud con Experis

Sviluppatori e Data Scientist, creatori di app mobile, esperti di cyber security i profili: terminato il percorso, accesso diretto alle imprese e opportunità di lavoro

Formare nuovi professionisti del digitale, con particolare attenzione per il Sud: è questa la missione di Three School, il corso promosso da Unicredit ed Experis e destinato a mille giovani siciliani e del Mezzogiorno. Gli studenti verranno formati gratuitamente e avranno accesso ad altrettante opportunità di lavoro nei prossimi tre anni. Si parte il 3 giugno nel polo di Catania: il progetto è focalizzato sulla formazione per un settore in cui i posti di lavoro ci sono e, anzi, il mismatch tra domanda e offerta è ormai conclamato. Il rapporto Unioncamere Excelsior sulle previsioni dei fabbisogni occupazionali 2019-2023 stima infatti che imprese e PA ricercheranno in Italia tra 270.000 e 300.000 lavoratori con specifiche competenze matematiche e informatiche, digitali o connesse all’ambito “Industria 4.0”.

Partner strategici dell’iniziativa sono Experis, brand di ManpowerGroup, leader in 50 paesi nella Ricerca e Selezione del personale, Sviluppo di Career & Skills, Consulenza e Project Solutions, e Unicredit attraverso il suo programma di Social Impact Banking. Il valore complessivo dell’investimento è di 3,1 milioni di euro. “Siamo fortemente impegnati – commenta Salvatore Malandrino, Regional Manager Sicilia di Unicredit – a sostenere le nostre comunità e le imprese promettenti e capaci di avere un più ampio impatto sociale positivo. La formazione specialistica rivestirà un ruolo sempre più centrale per le imprese, che sono impegnate a ripartire e che, in molti casi, dovranno adattarsi ai cambiamenti, attrezzandosi già da ora ad affrontare un mondo completamente nuovo”.