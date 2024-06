Unicredit: la banca online Buddy è nuovo partner ufficiale della Coppa Davis

La partnership sarà valida dal 2024 fino alla fine del 2026. Sedici teams si sfideranno dal 10 al 15 settembre in quattro città: Bologna, Manchester, Valencia e Zhuhai. La Final 8 si disputerà a Malaga dal 19 al 24 novembre

Buddy, la filiale online di Unicredit lanciata nel 2016, è stata proclamata nuovo Official Partner della Coppa Davis. La partnership, annunciata oggi mercoledì 12 giugno dalla banca paneuropea e dalla Federazione Internazionale Tennis (Itf), sarà valida dal 2024 fino alla fine del 2026. I dettagli finanziari dell’accordo non sono stati resi noti.

Buddy rappresenta un modello di servizio bancario a distanza che integra i canali tradizionali di Unicredit, come le filiali fisiche, i call center, l’internet banking e il mobile banking.

Nuova partnership triennale per la Coppa Davis

Questa nuova collaborazione arriva in un momento particolarmente positivo per il tennis italiano, che ha visto gli azzurri trionfare nella Coppa Davis il 27 novembre 2023, 47 anni dopo il loro primo successo. La fase a gironi della fase finale della Coppa Davis si terrà dal 10 al 15 settembre in quattro città: Bologna, Manchester, Valencia e Zhuhai, coinvolgendo 16 squadre. La Final 8 si disputerà a Malaga dal 19 al 24 novembre.

In una nota, Unicredit ha spiegato che si unisce a un gruppo di partner in espansione della Coppa Davis, tra cui Dunlop, Joma, Quironsalud, Socios e Stake, tutti impegnati a sostenere la principale competizione di tennis maschile a livello mondiale.

I commenti

“Siamo molto orgogliosi che il nostro marchio innovativo e digitale buddy, che rappresenta un nuovo modo di fare banca, sia l’Official Banking Partner della Coppa Davis – ha dichiarato Andrea Orcel, Group ceo e head of Italy Unicredit –. Il torneo e i suoi partecipanti incarnano la ricerca dell’eccellenza e, soprattutto, dimostrano l’importanza fondamentale del lavoro di squadra. La Coppa Davis si distingue nel mondo del tennis valorizzando quanto sia importante il lavoro di squadra rispetto ai risultati individuali – valori che sono saldamente al centro di Unicredit”.

David Haggerty, presidente dell’Itf, ha accolto con favore la nuova collaborazione, dichiarando: “È un piacere accogliere il prestigioso marchio Unicredit nella famiglia dei partner della Coppa Davis. Desideriamo ringraziarli per la loro fiducia e siamo orgogliosi di aiutarli a far conoscere i loro prodotti. Non vediamo l’ora di lavorare con il team di Unicredit in occasione degli incontri e degli eventi di Coppa Davis, compreso l’evento del Gruppo A delle finali di Coppa Davis 2024, che si terrà a Bologna a settembre”.

Anche Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, ha espresso il suo entusiasmo: “In un momento epico per il tennis italiano, non possiamo che dare il benvenuto affettuosamente nella grande famiglia di questo sport ad un partner tanto prestigioso. La Coppa Davis dimostra, ogni anno, quanto sia importante il lavoro di squadra per arrivare al successo. È con questo spirito che la Fitp si augura di mettere in campo sempre nuove forme di collaborazione per lo sviluppo del tennis”.