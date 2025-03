Unicredit, al via a Torino la seconda edizione del Corso “Imprenditori #GenNext: Dai il via alla tua start-up di successo”

Un gruppo di 250 studenti selezionati tra sette atenei del Nord-Ovest parteciperà a 4 giorni di formazione, organizzati dal Club degli Investitori, con il supporto di imprenditori di successo e manager Unicredit

Dal 3 al 13 marzo 2025, Unicredit organizza, per il secondo anno consecutivo, il corso “Imprenditori #GenNext” a Torino. Un’iniziativa che unisce l’istituto di Piazza Gae Aulenti, il mondo universitario e quello imprenditoriale in un programma di formazione intensiva dedicato a 250 studenti degli ultimi anni di laurea provenienti da sette università del Nord-Ovest. Si tratta di un’opportunità unica, pensata per chi ha voglia di intraprendere il cammino dell’imprenditorialità, acquisendo le competenze necessarie per trasformare un’idea in una start-up di successo.

“Imprenditori #GenNext: Dai il via alla tua start-up di successo”: come funziona

Durante le quattro giornate del corso, che si terranno presso l’Unicredit University, i partecipanti affronteranno temi centrali come il fundraising, la gestione dei brevetti e le strategie di marketing, attraverso testimonianze di imprenditori affermati e il supporto di manager Unicredit e esperti del settore. I Business Angel del Club degli Investitori, main partner dell’iniziativa, affiancheranno gli studenti durante il percorso, offrendo consigli pratici e supporto strategico per sviluppare le loro idee di business.

Dopo il successo della prima edizione, che ha visto la partecipazione di 250 studenti, quest’anno il programma si rinnova con contenuti ancora più approfonditi. I partecipanti avranno anche l’opportunità di entrare in contatto con start-up in fase di avviamento, incubatori e acceleratori, imparando concretamente come affrontare le sfide dell’imprenditorialità. Un focus particolare sarà dedicato alla sostenibilità economica dei progetti, e al termine del corso, ogni partecipante riceverà un Open Badge, che certificherà le competenze acquisite durante l’esperienza formativa.

Il corso è realizzato con la collaborazione delle università di Torino, Politecnico di Torino, Genova, Piemonte Orientale, Escp Business School, Università della Valle d’Aosta e Università di Scienze Gastronomiche. Tra gli sponsor dell’iniziativa: Unicredit Allianz Assicurazioni, Confindustria Piemonte, Cciaa Torino, Cciaa Genova, Union Camere Piemonte e Chambre Valdôtaine.

Il programma degli incontri:

3 marzo: Finanza, innovazione e imprenditorialità con Pierluigi Paracchi (Genenta), Luca Rossettini (D-Orbit), Chiara Ercole (Saclà), Luisa Sala e Lara Rocchietti (Lalù).

5 marzo: Mauro Musarra (Algor), R. Bertolino e M. Odasso (Rigeneration), Valentina Vecchia (IdraWater), Massimiliano Curto (WeTaxi).

10 marzo: Daniele Grassucci e Marco Sbardella (Skuola.net), Paola Allamano (Waterview), focus su economia circolare e costruzione di un team di successo.

13 marzo: presentazione di 6 incubatori e acceleratori, simulazione di un pitch con start-up in fase preseed e business angels.

Alla conclusione del percorso, i partecipanti riceveranno un Open Badge distintivo che attesterà le competenze acquisite, un elemento innovativo che aggiunge ulteriore valore a questa esperienza formativa.

I commenti

“Unicredit intende investire nei giovani e nel loro futuro, non solo in termini di formazione, come il successo del corso #Gen-Next, dimostra, ma anche in termini di recruiting – ha affermato Paola Garibotti, head of Region Nord-Ovest di UniCredit -. Abbiamo, a tal proposito, appena lanciato un piano di assunzioni che coinvolge tutto lo stivale e che ci consentirà di aggiungere 700 nuovi colleghi alla nostra rete commerciale. Siamo altresì orgogliosi di aver contribuito a creare qui a Torino un aggregato sociale in cui imprenditori, università e banca lavorano fianco a fianco per creare un ecosistema che fa dell’innovazione e del progresso il suo punto focale”.

“Compito fondamentale dell’Università – ha dichiarato Stefano Geuna, rettore dell’Università di Torino – non è solo formare attraverso la condivisione delle conoscenze, ma dotare studentesse e studenti dell’attrezzatura necessaria a dare forma e quindi, a concretizzare le loro idee. Iniziative come questa ribadiscono come l’innovazione, l’imprenditorialità e la cultura d’impresa non siano solo retoriche, ma investimenti reali in capitale umano che giovano al territorio e dell’intero Paese”.

Giancarlo Rocchietti, presidente del Club degli Investitori ha commentato: “Spesso ci siamo fatti la domanda: imprenditori si nasce o si diventa? Le vocazioni imprenditoriali si stanno diffondendo sempre di più a partire dalle scuole superiori, ma per diventare veri imprenditori occorre che i giovani “founder “imparino a sviluppare le proprie idee nell’ottica della sostenibilità, anche economica, del loro progetto. Il corso è una risposta concreta, unica ed innovativa a queste necessità“.