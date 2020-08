Unicredit: 3 borse di studio in memoria di Saccomanni

A un anno dall’improvvisa scomparsa dell’ex Presidente, l’istituto bancario lancia in sua memoria tre borse biennali per sostenere studenti europei di finanza, economia internazionale e politiche monetarie

Unicredit Foundation lancia tre nuove borse di studio in memoria dell’ex presidente della Banca, Fabrizio Saccomanni, scomparso un anno fa.

“Le tre borse di studio coprono un periodo di due anni e sono destinate a sostenere studenti europei di finanza, economia internazionale e politiche monetarie”, spiega l’istituto in una nota, aggiungendo che “in segno di rispetto e riconoscenza al contributo di Saccomanni in qualità di presidente della Banca, Unicredit ha deciso di rinominare la sala consiliare al 29° piano di Unicredit Tower in Piazza Gae Aulenti come Sala del Consiglio di Amministrazione Fabrizio Saccomanni”.

Cesare Bisoni, attuale presidente di Unicredit, ricorda “l’eccellente competenza finanziaria ed economica internazionale di Fabrizio Saccomanni”, che “ha portato grande valore alla banca. Attraverso quest’iniziativa, riconosciamo ed esprimiamo la nostra gratitudine per il suo contributo durante il periodo di presidenza in Unicredit. Manterremo vivo il suo ricordo sostenendo gli studenti di economia nei Paesi in cui operiamo”.

L’ammontare di ciascuna borsa è di 65mila euro (su cui vanno pagate le tasse) per il biennio. Per partecipare bisogna rispettare i seguenti requisiti:

Essere cittadini di uno dei 13 Paesi dove è presente Unicredit con una laurea conseguita in qualsiasi università del mondo;

Avere la cittadinanza di qualunque Paese, purché la laurea sia stata conseguita in un’università interna all’area geografica del gruppo Unicredit;

Avere conseguito entro il 31 luglio 2021 almeno una laurea triennale in economia o finanza con un buon voto;

Avere una buona conoscenza della lingua del Paese dove la borsa di studio verrà spesa.

Le candidature vanno inviate entro il 15 novembre 2020 e i vincitori saranno proclamati il 31 gennaio dell’anno prossimo.

Per maggiori informazioni sulle tre borse di studio Unicredit, consultare il bando allegato in Pdf.