Un albero piantato per ogni auto ibrida: l’iniziativa di Fca

Il progetto è offerto con Be-Hybrid by FCA Bank, la gamma di prodotti finanziari dedicati alle auto ibride di FCA, come le nuove Fiat 500 e Panda.

Per ogni contratto finalizzato con FCA Bank per un’auto ibrida, il cliente riceverà un apposito codice da attivare on line sulla piattaforma treedom.net per adottare un albero della foresta e cominciare a contribuire alla riduzione di CO2. L’iniziativa è stata lanciata dalla banca digitale del gruppo FCA, da anni impegnata nel pensare e proporre soluzioni di mobilità condivisa e sostenibile: si chiama “Albero a bordo – Un albero per chi guida ibrido” ed è offerta con Be-Hybrid by FCA Bank, la gamma di prodotti finanziari dedicati alle auto ibride di FCA, come la nuove Fiat 500 e Panda.

Il progetto è stato reso possibile dal precedente accordo con Treedom, società italiana operante in Europa dal 2010 e unica piattaforma al mondo che permette di piantare un albero a distanza e seguire la sua storia online. È nata così la foresta FCA Bank, dove migliaia di alberi dei clienti delle auto ibride contribuiranno alla riduzione delle emissioni di CO2, a sostegno – concretamente – di una mobilità più consapevole e sostenibile. Giorno dopo giorno, dunque, la foresta di FCA Bank contribuirà a compensare la CO2 equivalente ad oltre 30.000.000 km percorsi.

Dove saranno piantati gli alberi? Se ne occuperanno contadini dislocati in varie aree del mondo, in particolare in Africa e America Latina, che li accudiranno e beneficeranno dei loro frutti, con la possibilità per il cliente di conoscere esattamente dove si trova, dargli un nome e seguirne la sua storia attraverso aggiornamenti che gli perverranno con immagini e notizie. L’iniziativa “Albero a bordo” sarà presente anche a Sanremo durante il Festival della Canzone Italiana accanto a Fiat 500.