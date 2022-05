Umbria in Anteprima: consorzi uniti per promuovere i vini del territorio all’estero

I vini di Montefalco, Orvieto, Trasimeno e Torgiano puntano sull’immagine di un territorio fortemente identitario per rafforzare il loro brand in maniera più incisiva. Attenzione per i mercati USA e svizzeri.

I vini umbri puntano sull’immagine di un territorio fortemente identitario per posizionare il loro brand in maniera ancora più incisiva sui mercati nazionali e soprattutto internazionali. Nasce così “Umbria in Anteprima” che vede la luce grazie alla collaborazione tra il Consorzio Tutela Vini Montefalco, il Consorzio Tutela Vini Orvieto, il Consorzio Tutela Vini DOC Colli del Trasimeno ed il Consorzio Tutela Vini Torgiano. Un evento che si articolerà in quattro tappe, una per ciascun Consorzio di Tutela che ha aderito all’iniziativa.

Si inizia con “Anteprima Sagrantino 2018” che si svolgerà il 24, 25 e 26 maggio, il 27 e il 28 maggio appuntamento ad Orvieto, il 29 e 30 maggio spazio ai vini del Trasimeno ed il 31 focus sui vini di Torgiano.

Le nuove annate dei vini prodotti dalle denominazioni tutelate dai Consorzi coinvolti saranno presentate nell’ambito di un evento che, per questa prima edizione, sarà riservato ad un gruppo di giornalisti americani e svizzeri in riferimento ai due mercati su cui si è deciso di puntare maggiormente e per i quali è stata, perciò, individuata una strategia di marketing e di promozione.

“Umbria in Anteprima” partirà da “Anteprima Sagrantino 2018”, evento ormai consolidato ed inserito nel calendario ufficiale delle Anteprime italiane, in programma il 24, 25 e 26 maggio a Montefalco (Perugia), nel corso della quale si presenterà alla stampa nazionale e internazionale e agli operatori del settore l’annata 2018 di Montefalco Sagrantino Docg e le nuove annate delle denominazioni del territorio di Montefalco e Spoleto. Dopo il successo della scorsa edizione, Anteprima Sagrantino si terrà per il secondo anno nel periodo primaverile, sempre nel pieno rispetto delle normative vigenti relative all’emergenza Covid-19, per dare modo ai giornalisti di degustare la nuova annata in un momento dell’anno particolarmente favorevole, quando Montefalco si presenta in tutta la sua bellezza, riuscendo a restituire alla stampa una visione completa delle nuove annate e del territorio attraverso tasting e visite in cantina e ai territori. (Il programma completo dell’Anteprima Sagrantino 2018 dedicata a operatori e giornalisti accreditati: https://www.consorziomontefalco.it/anteprima-sagrantino/).



I vini gioiello della Regione presentati con una serie di eventi nell’ultima settimana di maggio

Venerdì 27 e sabato 28 l’Anteprima arriva sulla Rupe con “Benvenuto Orvieto diVino” organizzato dal Consorzio di Tutela Vini di Orvieto. Una due giorni di degustazioni e visite guidate alla città. Il sabato mattina, a iniziare dalle ore 9,30, la degustazione dei vini dei quattro “Terroir”, di una muffa nobile e di un rosso orvietano riservata ai giornalisti. Il tutto avverrà nella splendida cornice del Ridotto del Teatro Mancinelli. A seguire la degustazione ai banchetti presso il Palazzo dei Sette riservata ai giornalisti, mentre il pomeriggio la degustazione verrà aperta al pubblico con i produttori orvietani che potranno così far degustare i propri vini ai cittadini orvietani e ai turisti che avranno scelto la città del Duomo per trascorrere l’ultimo weekend di maggio. Sempre nel pomeriggio del sabato, per i giornalisti che seguiranno la kermesse, è prevista la visita ad alcune cantine. La due giorni si concluderà con una cena di gala.

Domenica 29 e lunedì 30 maggio arriva a Castiglione del Lago l’Anteprima Trasimeno 2022, prima edizione dell’evento organizzato in collaborazione dal Consorzio Tutela Vini DOC Colli del Trasimeno e dalla Strada del Vino Colli del Trasimeno.

L’Anteprima verrà inaugurata ai Ruderi della Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo – Rocca del Leone a Castiglione del Lago domenica 29 maggio alle 19.30, con un momento istituzionale durante il quale verranno ufficialmente presentati l’evento e le attività del Consorzio Tutela Vini DOC Colli del Trasimeno.

Lunedì invece la vera e propria Anteprima, dalle 10 alle 18 a Palazzo della Corgna. L’evento, riservato alla stampa specializzata nazionale e internazionale e agli operatori del settore, vedrà protagonisti il Trasimeno Gamay, il Grechetto e i vini rosati del territorio, principali espressioni enologiche delle aziende aderenti al Consorzio. In programma anche due masterclass dedicate una ai vini rosati del territorio e una al Trasimeno Gamay.

Lunedì 30 e martedì 31 Maggio 2022 a Torgiano. Denominazione di Origine Culturale. La DOC Torgiano, tra le più piccole e dinamiche d’Italia, è nata nel 1968 grazie allo spirito innovatore di Giorgio Lungarotti e ai suoi primi vini: con il Bianco e il Rosso di Torgiano è stata la prima DOC dell’Umbria, nonché la quinta in Italia. Anche la DOCG Torgiano Rosso Riserva è stata la prima della regione: istituita nel 1990, retroattiva dal 1983. Oggi, le splendide colline scandite dai vigneti che circondano il piccolo borgo di Torgiano, nominato tra i più belli d’Italia, accolgono 16 viticoltori e 4 produttori che negli anni hanno arricchito il territorio di nuove interpretazioni regalando agli appassionati una mappa sempre più articolata e seducente. Tutti loro sono impegnati sul fronte della sostenibilità ambientale. In occasione dell’Anteprima di Torgiano, dopo la Cena di gala la sera di lunedì 30 maggio, martedì 31 maggio saranno degustate le nuove annate di tutti i vini DOC e DOCG prodotti nel territorio e visitate le aziende socie del Consorzio. Naturalmente non mancherà una visita al Museo del Vino di Torgiano della Fondazione Lungarotti, fondato nel 1974 e considerato dal New York Times “Il migliore d’Italia”.