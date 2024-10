UBS diventa sponsor del 27° Festival musicale di Pechino

UBS sponsorizza il 27° Festival musicale di Pechino per promuovere le connessioni musicali globali e il coinvolgimento della comunità

UBS sponsorizza il 27° Festival musicale di Pechino (“BMF”) con una serie diversificata di concerti e programmi comunitari, con artisti e gruppi di fama mondiale. Queste iniziative sottolineano l’impegno nel promuovere le connessioni musicali globali, il coinvolgimento della comunità locale e lo sviluppo culturale. Durante il BMF, UBS ha visto il concerto We Got Rhythm del trombettista, bandleader e compositore di fama mondiale, vincitore di nove Grammy Award, Wynton Marsalis, accompagnato dall’acclamata Jazz at Lincoln Center Orchestra.

Per promuovere l’impegno della comunità nel campo della musica e della cultura, UBS ospita anche una serie di programmi per il personale e la comunità locale. Durante il BMF, Huang Ye, il direttore musicale della Jazz at Lincoln Center Shanghai Big Band, ha condiviso il suo viaggio musicale e la sua fonte di ispirazione con lo staff di UBS. In collaborazione con Wings of Music, i bambini migranti della Dandelion School di Pechino hanno così un’opportunità esclusiva per una sessione di incontro con gli artisti della BMF e un tour nel backstage per assistere all’allestimento e ai preparativi del Coro dell’Opera di Cape Town prima della loro esibizione serale .Inoltre, i bambini conosceranno la ricca storia del Tempio del Cielo, uno dei monumenti più iconici di Pechino.

Janice Hu, Country Head di UBS Cina, ha dichiarato: “UBS sostiene le comunità in cui opera da molti decenni. Quest’anno ricorre il 19° anniversario della partnership tra UBS e BMF. Siamo onorati di poter continuare il nostro sostegno in questo evento internazionale per connessioni musicali e scambi culturali, dimostrando al contempo il nostro impegno a lungo termine per la cultura pubblica e l’istruzione attraverso vari programmi comunitari.”

UBS e il suo impegno nella cultura

UBS ha una lunga storia di sostegno alla cultura come partnership con il Festival musicale di Pechino dove sottolinea un impegno di lunga data a sostegno dello sviluppo culturale nella regione. A livello globale, UBS è impegnata anche a sostenere l’arte contemporanea. UBS ritiene che l’arte contemporanea metta alla prova, fornendo uno sguardo sulla nostra società. La UBS Art Collection è considerata una delle più importanti collezioni aziendali di arte contemporanea con opere realizzate da artisti di tutto il mondo. La maggior parte di queste opere sono esposte negli uffici UBS e fungono da ispirazione per i dipendenti e da piattaforma per condividere la nostra passione per l’arte con i clienti e il pubblico.