Trump-Kim: entro maggio storico incontro sul nucleare

Kim ha invitato Trump a un faccia a faccia per discutere di denuclearizzazione della penisola coreana e si sarebbe impegnato a sospendere i test nucleari e missilistici – Trump si è detto disponibile all’incontro entro maggio.

Un invito che finirà sui libri di storia. Il dittatore della Corea del Nord, Kim Jong-un, ha inviato una lettera alla Casa Bianca per chiedere un incontro al presidente americano, Donald Trump. Che ha accettato. Il magnate newyorkese sarà così il primo numero uno americano a incontrare il suo omologo di Pyongyang dopo la guerra di Corea dei primi anni Cinquanta.

La lettera è stata consegnata a mano da rappresentanti della Corea del Sud. Nella missiva, Kim ha invitato Trump a un faccia a faccia per discutere di denuclearizzazione della penisola coreana e si sarebbe impegnato a sospendere i test nucleari e missilistici. Trump si è detto disponibile all’incontro entro maggio.

La notizia è stata diffusa in un intervento alla Casa Bianca dal responsabile per la sicurezza nazionale della Corea del Sud, Chung Eui-yong, dopo un incontro con lo stesso Trump. Chung si è detto “ottimista” su una soluzione pacifica della crisi della penisola coreana.

La tempistica e il luogo dell’incontro sono ancora da definire, afferma la Casa Bianca, che sottolinea di puntare a una denuclearizzazione di Pyongyang.

Kim “è ansioso di incontrare il presidente Trump il prima possibile” e lui ha accettato, rispondendo che lo vedrà “entro maggio per raggiungere una denuclearizzazione permanente”, ha dichiarato Chung, parlando nel giardino della Casa Bianca dopo aver consegnato la lettera che il dittatore nordcoreano ha inviato al leader Usa proponendo il faccia a faccia.

Che ci sarebbe stato un importante annuncio sulla Corea del Nord lo aveva anticipato un’ora prima il miliardario in persona, con un’inedita improvvisata nella sala stampa della Casa Bianca. “Il presidente Trump accetterà l’invito di incontrare Kim Jong-un in un luogo e in un tempo da definire”, ha frenato la Casa Bianca, indicando che nel frattempo le sanzioni contro la Corea del Nord resteranno in vigore e continueranno anche le esercitazioni militari congiunte con Seul.